Ferramenta de Script para Vídeo: Crie vídeos impressionantes com AI
Transforme seus scripts em vídeos envolventes sem esforço usando o poderoso recurso de texto para vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos voltado para educadores técnicos, demonstrando como criar tutoriais detalhados de software ou módulos de e-learning usando o gerador de script para vídeo AI do HeyGen. O vídeo deve apresentar um avatar personalizado acessível explicando conceitos complexos, apoiado por texto claro na tela e legendas, tudo dentro de um modelo visualmente consistente e layout de cena para melhorar o aprendizado.
Desenhe um vídeo atraente de 1 minuto para redes sociais direcionado a profissionais de marketing digital no setor de tecnologia, ilustrando como eles podem facilmente reutilizar conteúdo existente em promoções chamativas através do aplicativo HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser energético e inovador, utilizando cortes dinâmicos da biblioteca de mídia/suporte de estoque, e demonstrando redimensionamento e exportação flexíveis de proporção de aspecto para várias plataformas.
Produza um vídeo explicativo de 1 minuto para redatores técnicos, explicando como converter documentação densa em conteúdo de vídeo facilmente digerível para públicos internos ou externos. O vídeo deve adotar um estilo visual minimalista e direto, enfatizando a clareza com legendas proeminentes para acessibilidade, enquanto uma narração AI natural transmite os detalhes técnicos de maneira facilmente compreensível.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Vídeos para Redes Sociais.
Produza rapidamente vídeos curtos e cativantes para plataformas de redes sociais diretamente de seus scripts, aumentando o engajamento instantaneamente.
Campanhas Publicitárias com AI.
Crie anúncios em vídeo persuasivos e de alto impacto a partir de texto sem esforço, impulsionando o desempenho de marketing com rapidez.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen utiliza AI para transformar scripts em vídeos?
O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de script para vídeo AI, permitindo que os usuários criem vídeos a partir de scripts sem esforço. Esta poderosa plataforma de gerador de vídeo AI interpreta seu texto para produzir conteúdo visual dinâmico, simplificando seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.
O HeyGen pode criar narrações AI e gerar legendas para vídeos?
Sim, o HeyGen oferece robustas capacidades de narração AI, disponibilizando uma variedade de vozes naturais para seus projetos de vídeo. Além disso, o HeyGen gera automaticamente legendas precisas, aumentando a acessibilidade e o engajamento do seu público.
Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para avatares AI personalizados?
O HeyGen capacita os usuários com ferramentas AI de ponta para projetar e utilizar avatares personalizados que podem articular seu script. Essas personas AI dão vida ao seu conteúdo, oferecendo uma apresentação única e envolvente para várias aplicações.
Quais opções de exportação flexíveis estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?
O HeyGen oferece opções de exportação flexíveis para atender a diversas plataformas e necessidades, permitindo que você baixe seus vídeos gerados por AI em vários formatos e proporções de aspecto. Isso garante que seu conteúdo esteja otimizado para compartilhamento em redes sociais e outros canais digitais.