Capture áudio nítido e vídeos em HD sem esforço com nossa ferramenta de gravação de vídeo, aprimorada pela geração de narração da HeyGen para resultados polidos.
Desenvolva um vídeo instrutivo envolvente de 90 segundos para criadores de conteúdo e demonstradores de software, mostrando o poder da gravação em HD para tutoriais de software cristalinos. Este vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e de alta qualidade com música de fundo animada, enfatizando como é fácil realizar edições de vídeo sofisticadas diretamente na plataforma. Aproveite o recurso de texto para vídeo da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo polido e profissional, tornando processos complexos aparentemente simples.
Desenhe um vídeo promocional conciso de 45 segundos voltado para desenvolvedores e equipes de suporte, ilustrando a conveniência de uma extensão de gravação de tela para Chrome para relatórios de bugs e demonstrações rápidas. O estilo visual e de áudio deve ser direto, passo a passo, com uma narração calma e explicativa, demonstrando especificamente a gravação de áudio eficiente junto com a atividade de tela. Utilize as legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores, proporcionando uma solução rápida e fácil de digerir.
Produza um vídeo amigável de 2 minutos voltado para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, destacando como uma interface amigável torna a criação de gravações de tela profissionais acessível a todos. O vídeo deve ter um estilo visual e de áudio acessível, encorajador e polido, demonstrando a facilidade de exportar projetos finais em formato MP4 para compatibilidade universal. Empregue a geração de narração da HeyGen para criar narrativas persuasivas que capacitem os usuários a produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade com confiança, sem necessidade de conhecimento técnico extenso.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda a Criação de Cursos Online.
Produza cursos online abrangentes e vídeos educacionais de forma eficiente, permitindo um alcance global mais amplo para seu conteúdo de aprendizado.
Eleve o Treinamento e Integração.
Melhore programas de treinamento e integração de funcionários com vídeos dinâmicos de AI, melhorando o engajamento e a retenção de conhecimento de forma eficaz.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen lida com a saída de vídeo e proporções para conteúdo gerado?
A HeyGen suporta redimensionamento flexível de proporções para se adequar a várias plataformas, garantindo que seus vídeos pareçam profissionais em qualquer lugar. Você pode facilmente exportar suas criações em formatos adequados para diferentes necessidades.
Quais opções técnicas estão disponíveis para geração de voz na plataforma da HeyGen?
A HeyGen oferece capacidades avançadas de geração de narração, permitindo que os usuários selecionem entre uma variedade de vozes sintéticas para acompanhar seus vídeos com avatares de AI. Isso garante áudio de alta qualidade para cada produção.
A HeyGen pode ajudar com controles de branding para meus vídeos gerados?
Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, ajuste cores e mantenha uma identidade de marca consistente em todo o seu conteúdo de vídeo. Isso garante que sua produção esteja perfeitamente alinhada com as diretrizes da sua marca.
A HeyGen suporta a criação de texto para vídeo diretamente de um roteiro?
Absolutamente. A funcionalidade central da HeyGen inclui capacidades robustas de texto para vídeo a partir de roteiro, permitindo que você transforme conteúdo escrito em apresentações de vídeo envolventes com avatares de AI e cenas geradas dinamicamente.