Seu Criador de Vídeos de Explicação Científica

Explique conceitos científicos complexos sem esforço. Nossa interface amigável, combinada com a geração de narração profissional do HeyGen, simplifica a criação de vídeos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos para o público em geral interessado em tecnologia de ponta, adotando um estilo visual moderno e limpo que aproveita o suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para filmagens profissionais, complementado por uma trilha de áudio autoritária criada de forma integrada via Texto-para-vídeo a partir do roteiro, para resumir os avanços recentes na pesquisa de IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo curto dinâmico de 30 segundos projetado para usuários de redes sociais que buscam conteúdo rápido e factual, que desmistifica vividamente o mito comum de que os humanos usam apenas 10% do cérebro, empregando avatares de IA do HeyGen para apresentar fatos-chave ao lado de gráficos dinâmicos e baseados em fatos, e garanta acessibilidade com legendas geradas automaticamente para uma entrega concisa e animada.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo lúdico de 90 segundos demonstrando o princípio da eletricidade estática para crianças do ensino fundamental e seus pais, apresentando uma mistura colorida de clipes de ação ao vivo simples e elementos animados, criado com os Modelos & cenas do HeyGen para montagem fácil, garantindo que o resultado final seja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto & exportações, tudo acompanhado por uma narração amigável e fácil de entender.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Explicação Científica

Transforme conceitos científicos complexos em vídeos explicativos animados e envolventes sem esforço com nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou digitando seu roteiro de explicação científica. Nossa plataforma utiliza Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar instantaneamente cenas e visuais.
2
Step 2
Escolha Visuais e Animações
Enriqueça sua explicação selecionando de uma rica biblioteca de mídia ou usando visuais impulsionados por IA para ilustrar conceitos científicos complexos. Nossa interface intuitiva torna simples a adição de animações.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Adicione narração profissional usando nosso recurso de geração de narração, ou selecione entre várias vozes de IA para explicar claramente conceitos científicos complexos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo explicativo científico esteja perfeito, exporte-o em formato de vídeo MP4 de alta definição, pronto para ser compartilhado em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Eficácia do Treinamento Científico

Melhore o engajamento e a retenção em programas de treinamento científico através de explicações dinâmicas em vídeo impulsionadas por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de explicação científica?

O HeyGen serve como um criador intuitivo de vídeos de explicação científica, aproveitando avatares de IA e visuais impulsionados por IA para articular claramente conceitos científicos complexos. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera narrações profissionais e visuais sincronizados, simplificando seu processo de produção.

O que torna o HeyGen um criador eficaz de vídeos explicativos para vários tópicos?

O HeyGen é um criador eficaz de vídeos explicativos devido à sua interface amigável e extensa biblioteca de modelos. Seu editor de arrastar e soltar e capacidades de IA permitem que os usuários incorporem facilmente animações, textos e legendas, criando conteúdo envolvente sem habilidades complexas de software.

O HeyGen pode produzir narrações e visuais de alta qualidade a partir de texto?

Sim, o HeyGen se destaca em transformar seu roteiro em vídeo MP4 de alta qualidade com visuais impulsionados por IA e narrações realistas. Nossa tecnologia avançada de IA garante uma conversão perfeita de texto para vídeo, trazendo seu conteúdo à vida de forma eficiente.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos explicativos profissionais com consistência de marca?

O HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos que mantêm uma forte consistência de marca através de seus controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados. Você pode facilmente adicionar textos e legendas e exportar seu vídeo MP4 polido em várias proporções de aspecto, pronto para qualquer plataforma.

