Crie um vídeo de marketing escolar envolvente de 30 segundos, projetado para futuros alunos e pais, destacando a vida vibrante no campus e programas únicos através de visuais dinâmicos e uma trilha sonora inspiradora, aproveitando os avatares de AI da HeyGen para representar diversas vozes e experiências estudantis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional de 45 segundos explicando um conceito científico complexo para alunos do ensino médio, usando texto claro e conciso na tela e diagramas animados, aprimorado pela geração de narração precisa da HeyGen para transmitir informações de forma eficaz e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de recrutamento acolhedor de 60 segundos voltado para potenciais novos professores, destacando a comunidade de apoio e o ambiente de aprendizado inovador com entrevistas profissionais e imagens convidativas do campus, utilizando o recurso de legendas da HeyGen para enfatizar mensagens-chave e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo energético de 15 segundos para redes sociais destinado a alunos e pais atuais, anunciando um próximo evento escolar ou celebrando uma conquista recente com cortes rápidos e música de fundo animada, rapidamente montado usando os versáteis modelos e cenas da HeyGen.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Escolares

Produza vídeos envolventes para o marketing, aulas e comunidade da sua escola com ferramentas intuitivas e assistência de AI.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo" profissionais ou comece com uma tela em branco para atender perfeitamente às necessidades do seu projeto. Nosso recurso 'Modelos e cenas' oferece um ponto de partida rápido e criativo para qualquer vídeo escolar.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo Envolvente
Transforme texto em visuais dinâmicos para seu próximo "vídeo educacional". Basta inserir seu roteiro e aproveitar nossa capacidade de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para gerar cenas e narrativas envolventes com facilidade.
3
Step 3
Adicione Elementos de Áudio Polidos
Aprimore o profissionalismo e a clareza do seu vídeo integrando "narrações" de alta qualidade. Utilize nosso recurso de 'Geração de narração' para criar narrações com som natural em vários idiomas e sotaques, perfeito para explicar tópicos complexos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Publique seu vídeo concluído com opções para várias plataformas. Use 'Redimensionamento e exportação de proporção' para otimizar seu conteúdo para tudo, desde apresentações em sala de aula até vídeos envolventes para "redes sociais", alcançando seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento de Funcionários e Alunos

.

Utilize vídeos com AI para aumentar significativamente o engajamento e a retenção no desenvolvimento de funcionários, orientações para alunos ou aulas específicas baseadas em vídeo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educacionais para professores?

A HeyGen capacita educadores a criar vídeos educacionais envolventes sem esforço, mesmo sem experiência prévia em edição. Nossa plataforma intuitiva oferece modelos de vídeo personalizáveis e uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, tornando as aulas baseadas em vídeo acessíveis para todas as salas de aula.

Que tipo de vídeos promocionais as escolas podem criar com a HeyGen?

As escolas podem produzir uma ampla gama de conteúdos atraentes, incluindo vídeos dinâmicos de marketing escolar, vídeos promocionais escolares impactantes e vídeos envolventes para redes sociais. Com os avatares de AI da HeyGen, criar vídeos de recrutamento profissionais que realmente se destacam é simples e eficiente.

A HeyGen oferece recursos para melhorar a qualidade dos vídeos escolares?

Com certeza, a HeyGen fornece ferramentas robustas de edição com AI, incluindo narrações de alta qualidade e opções para música de fundo, para elevar seus vídeos escolares. Você também pode adicionar facilmente legendas profissionais e incorporar animações para criar conteúdo polido e envolvente.

As escolas podem manter sua identidade de marca ao criar vídeos usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen garante que as escolas possam manter totalmente sua identidade de marca única através de controles abrangentes de branding. Você pode facilmente integrar o logotipo da sua escola e as cores preferidas em qualquer modelo de vídeo, garantindo que toda a criação de vídeos para escolas esteja perfeitamente alinhada com a imagem da sua instituição.

