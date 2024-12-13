A HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas criativas para todos os seus projetos de vídeo. Os usuários podem aproveitar o texto para vídeo a partir de roteiro, gerar narrações com som humano, adicionar legendas e utilizar uma rica biblioteca de mídia com fotos e vídeos de estoque, tornando a criação de conteúdo sofisticado e vídeos educacionais acessível.