Crie uma produção cativante de "criador de vídeo promocional escolar" de 60 segundos, direcionada a futuros alunos e seus pais, destacando a vibrante vida diária e os programas acadêmicos únicos. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos de alunos sorridentes, atividades envolventes em sala de aula e eventos extracurriculares, complementados por uma trilha sonora animada e inspiradora. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente sequências dinâmicas e realçar a mensagem com uma geração de Narração profissional explicando a missão da escola.

