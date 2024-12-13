Gerador de Vídeos de Comunicação com Pais da Escola: Aumente o Engajamento

Melhore as atualizações para os pais com visuais envolventes e mensagens personalizadas usando avatares de IA para dar vida ao seu conteúdo.

344/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos explicando um novo programa de alfabetização em toda a escola para todos os pais do distrito. O vídeo precisa de uma estética visual profissional e limpa, no estilo de infográfico, complementada por uma narração clara e informativa, aproveitando os recursos de texto para vídeo e legendas do HeyGen para garantir o máximo entendimento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 30 segundos para atrair pais em potencial e celebrar conquistas recentes da escola, adequado para vídeos de marketing escolar. Almeje uma montagem dinâmica e animada com música alegre e cortes rápidos, apresentando diversas atividades estudantis e interações com professores, fazendo pleno uso de modelos de vídeo personalizáveis e suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo rápido de 15 segundos para atualizar os pais de uma turma específica (por exemplo, 5º ano) sobre atividades recentes em sala de aula. O vídeo deve ser pessoal e direto, apresentando um avatar de IA entregando uma mensagem amigável, demonstrando como um Gerador de Vídeo de Comunicação com Pais por IA pode economizar tempo nas atualizações diárias para os pais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Comunicação com Pais da Escola

Crie facilmente atualizações de vídeo envolventes e informativas para os pais, melhorando a comunicação escolar e economizando tempo valioso.

1
Step 1
Crie Sua Mensagem
Elabore sua atualização para os pais. Nossa plataforma usa texto para vídeo a partir de roteiro para transformar suas palavras escritas em uma apresentação dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione um avatar de IA profissional para apresentar sua mensagem ou carregue sua própria mídia. Melhore suas atualizações escolares com visuais envolventes.
3
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Aperfeiçoe seu vídeo com geração automática de narração e adicione legendas opcionais para acessibilidade, garantindo atualizações claras para os pais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize o processo de criação do seu vídeo exportando em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas, pronto para alcançar todos os pais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie vídeos promocionais para eventos escolares e matrículas

.

Produza vídeos promocionais atraentes para eventos escolares, dias de portas abertas ou campanhas de matrícula, destacando efetivamente os destaques da escola para atrair e informar famílias em potencial.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a comunicação com os pais na escola?

O Gerador de Vídeos de Comunicação com Pais por IA do HeyGen permite que as escolas criem rapidamente atualizações de vídeo envolventes para os pais a partir de texto, economizando tempo significativo. Você pode entregar atualizações importantes para os pais com avatares de IA profissionais e geração de voz.

Quais recursos tornam o HeyGen um gerador de vídeos de IA eficaz para escolas?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos convertendo texto em vídeos envolventes usando avatares de IA realistas e geração de voz de alta qualidade. Modelos de vídeo personalizáveis e controles de marca garantem que a mensagem da sua escola seja consistente e visualmente atraente, tornando-o um excelente criador de vídeos educacionais.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos de marketing escolar e conteúdo educacional?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos educacionais versátil, perfeito para elaborar vídeos de marketing escolar atraentes e enriquecer o conteúdo educacional. Utilize vários modelos de vídeos educacionais e visuais envolventes para promover efetivamente sua instituição ou explicar tópicos complexos com vídeos promocionais profissionais.

Como o HeyGen garante acessibilidade e eficiência para o conteúdo de vídeo?

O HeyGen gera automaticamente legendas precisas, garantindo que seus vídeos sejam acessíveis a todos os pais e alunos. Este recurso, combinado com suas capacidades rápidas de texto para vídeo, simplifica significativamente o processo geral de criação de vídeos, ajudando você a economizar tempo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo