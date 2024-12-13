Desenvolva um vídeo vibrante de 45 segundos para orientar novos alunos do ensino fundamental e médio, visando criar um conteúdo envolvente que alivie a ansiedade do primeiro dia. Este vídeo deve apresentar um estilo de animação amigável e colorido, com uma trilha sonora animada e uma narrativa de áudio calorosa e encorajadora gerada usando a geração de voz do HeyGen, tornando-o perfeito para jovens estudantes e seus pais.

Gerar Vídeo