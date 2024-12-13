Seu Gerador de Vídeos de Orientação Escolar para Integração Sem Complicações

Crie vídeos de integração atraentes para novos alunos em minutos. Transforme seu roteiro em visuais impressionantes usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine produzir um vídeo educacional conciso de 45 segundos voltado para novos professores e funcionários, detalhando recursos departamentais essenciais e políticas escolares. A apresentação visual deve ser limpa e profissional, com animações de texto claras e uma voz calma e autoritária. A geração de narração da HeyGen pode ser utilizada para fornecer uma narração nítida e multilíngue para maior acessibilidade neste importante conteúdo de integração.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo promocional vibrante de 30 segundos para mostrar as instalações únicas da escola e a vida estudantil, direcionado a futuros alunos e seus pais. Este vídeo deve adotar um estilo visual inspirador e energético, com cortes rápidos e uma trilha sonora motivacional. Ao empregar os Templates & scenes da HeyGen, o processo de criação pode ser significativamente simplificado, facilitando a personalização dos elementos do vídeo para consistência da marca.
Prompt de Exemplo 3
Transforme informações críticas de boas-vindas de um PDF em um vídeo prático de 60 segundos especificamente projetado para estudantes internacionais, tornando-o facilmente digerível. O vídeo deve ter um design visual direto e limpo, garantindo que todas as informações sejam apresentadas claramente e aprimoradas por um tom amigável e tranquilizador. O recurso de legendas da HeyGen será instrumental em fornecer texto preciso, suportando múltiplos idiomas para melhor acessibilidade neste conteúdo crucial de orientação.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Orientação Escolar

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e informativos para novos alunos com ferramentas alimentadas por IA, simplificando seu tour pelo campus e a entrega de informações.

Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Comece seu vídeo de orientação selecionando de uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo" profissionais. Os "Templates & scenes" da HeyGen fornecem uma base rápida e fácil para seu conteúdo, garantindo um visual polido desde o início.
Step 2
Adicione Avatares de IA para Engajamento
Dê vida à sua mensagem e conecte-se com novos alunos incorporando um "Avatar de IA". Nossos avançados "avatares de IA" podem apresentar informações de forma clara e envolvente, tornando seu vídeo memorável e pessoal.
Step 3
Aplique Branding e Personalização
Torne o vídeo exclusivamente seu utilizando "Controles de branding (logo, cores)" para combinar com a identidade da sua escola. Facilmente "personalize elementos do vídeo" para reforçar sua marca ao longo do conteúdo de orientação.
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Uma vez que seu vídeo de orientação esteja completo, "exporte arquivos de vídeo" em vários formatos de proporção adequados para qualquer plataforma. Com "Redimensionamento e exportações de proporção", seu vídeo profissional está pronto para receber seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Receba Novos Alunos com Vídeos Motivacionais

Crie vídeos de boas-vindas inspiradores que motivem novos alunos e construam uma primeira impressão positiva do ambiente escolar.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação escolar envolventes?

A HeyGen capacita instituições a gerar rapidamente vídeos dinâmicos de orientação escolar usando ferramentas avançadas de IA. Nossa ferramenta intuitiva de criação de vídeos simplifica o processo, ajudando você a receber novos alunos com vídeos educacionais de alta qualidade.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para vídeos educacionais?

A HeyGen oferece amplo controle criativo para personalizar seus vídeos educacionais. Você pode escolher entre uma variedade de modelos de vídeo, integrar avatares de IA realistas e adicionar suas próprias fotos e clipes de vídeo para alinhar perfeitamente com sua marca.

A HeyGen pode transformar conteúdos existentes como PDFs e PowerPoints em formatos de vídeo dinâmicos?

Absolutamente, a HeyGen se destaca em converter seus materiais existentes em vídeos educacionais envolventes. Com a robusta conversão de Texto-para-vídeo, você pode transformar facilmente PowerPoint em vídeo ou até mesmo PDF em vídeo, tornando seu conteúdo mais acessível.

A HeyGen suporta múltiplos idiomas e recursos de acessibilidade para alcance estudantil?

Sim, a HeyGen melhora a acessibilidade para todos os novos alunos ao suportar múltiplos idiomas e recursos como legendas automáticas. Nossas poderosas capacidades de Narração garantem que sua mensagem seja claramente compreendida, proporcionando uma experiência de aprendizado inclusiva.

