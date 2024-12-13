Seu Gerador de Vídeos de Aprendizagem Escolar para Conteúdo Envolvente

Gere vídeos educacionais profissionais instantaneamente com avatares de IA e modelos fáceis de personalizar.

408/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional de 90 segundos projetado para estudantes e professores do ensino médio, explicando um conceito científico complexo usando visuais animados envolventes e uma narração dinâmica e entusiástica. Este vídeo deve destacar o poder de criar vídeos educacionais aprimorados com a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, transformando texto simples em visuais de IA atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 45 segundos de marketing escolar voltado para pais e alunos em potencial, destacando as ofertas exclusivas de um programa escolar inovador para promoção em redes sociais. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com música de fundo animada e narração clara, garantindo que o vídeo possa ser facilmente adaptado para diferentes plataformas usando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um módulo de aprendizagem abrangente de 2 minutos para desenvolvedores de currículo, demonstrando como um gerador de vídeos de aprendizagem escolar pode simplificar a criação de conteúdo. O vídeo deve adotar um estilo visual informativo e acessível, utilizando uma narração calma e autoritária gerada diretamente do roteiro para explicar etapas complexas claramente, enfatizando o recurso de geração de narração da HeyGen para eficiência.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Aprendizagem Escolar

Transforme facilmente conteúdo educacional em vídeos de aprendizagem envolventes com IA, tornando tópicos complexos acessíveis e cativantes para os alunos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu texto ou roteiro educacional diretamente na plataforma. Nossa poderosa tecnologia de texto-para-vídeo irá instantaneamente convertê-lo em um rascunho de vídeo, formando a base da sua lição.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de visuais de IA e cenas, ou selecione um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Você também pode fazer upload de sua própria mídia para ilustrar perfeitamente sua lição.
3
Step 3
Adicione Narrações e Melhorias
Enriqueça seu vídeo com narrações de som natural geradas a partir do seu roteiro, ou grave a sua própria. Adicione facilmente legendas e elementos de marca para garantir clareza e consistência.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Educacional
Uma vez que seu vídeo de aprendizagem esteja polido, simplesmente exporte-o no formato de proporção e resolução desejados. Compartilhe seus vídeos educacionais de alta qualidade com alunos em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anime Assuntos Complexos

.

Transforme assuntos abstratos ou históricos em vídeos animados e dinâmicos, tornando o aprendizado mais vívido e compreensível para os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos educacionais de IA?

A HeyGen simplifica a criação de "vídeos educacionais de IA" envolventes transformando roteiros em visuais dinâmicos com avatares de IA e narrações de alta qualidade. Essa capacidade de texto-para-vídeo torna a HeyGen um "gerador de vídeos educacionais" intuitivo para educadores e instituições.

A HeyGen pode personalizar modelos de vídeos educacionais para diferentes necessidades de aprendizagem?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma vasta gama de "modelos de vídeo personalizados" e uma robusta biblioteca de mídia, permitindo que educadores adaptem "vídeos educacionais" para diversos assuntos e níveis de engajamento dos alunos. Isso torna a HeyGen um "criador de vídeos educacionais" fácil de personalizar e versátil.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para produzir vídeos de aprendizagem escolar?

A HeyGen fornece recursos avançados como avatares de IA realistas, geração de narração em vários idiomas e legendas automáticas, aumentando a acessibilidade e o engajamento de todo o conteúdo de "vídeo de aprendizagem escolar". Esses "visuais de IA" e ferramentas são parte integrante do nosso sofisticado "software de criação de vídeos".

Quais são as capacidades de exportação e compartilhamento para o conteúdo educacional da HeyGen?

A HeyGen oferece redimensionamento de proporção de aspecto flexível e exportações para garantir que seus "vídeos educacionais" estejam perfeitamente formatados para qualquer plataforma. Isso permite um compartilhamento perfeito, desde postagens em "redes sociais" até vídeos de marketing escolar integrados ou sistemas internos de gestão de aprendizagem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo