Criador de Vídeos de Comunicação Escolar: Conecte-se com Facilidade

Aumente a matrícula e o engajamento escolar criando vídeos dinâmicos usando nossos avançados avatares de IA.

452/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para pais de novos alunos, guiando-os pela 'interface amigável para iniciantes' do portal online da escola. O vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável apresentando os passos, incorporando exemplos de captura de tela e usando visuais simples e envolventes para tornar o processo de integração suave e sem estresse para esses novos usuários de um recurso de vídeo interativo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos para estudantes do ensino médio, ensinando-os a usar ferramentas específicas de 'edição de vídeo' dentro do aplicativo da sala de aula para um projeto. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, apresentando vídeos animados da interface em ação, com legendas claras e acessíveis geradas pela HeyGen para apoiar a compreensão e atender às diversas necessidades de aprendizagem, garantindo que ninguém perca os detalhes técnicos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de dica rápida de 45 segundos para o corpo docente sobre como otimizar seus 'fluxos de trabalho' diários usando uma nova ferramenta digital. Este vídeo deve aproveitar os modelos pré-desenhados da HeyGen para criação rápida, apresentando imagens e clipes de vídeo relevantes da biblioteca de mídia para melhorar visualmente as instruções, tornando o treinamento eficiente e visualmente atraente para educadores e pessoal de apoio ocupados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Comunicação Escolar

Crie facilmente vídeos animados envolventes para melhorar a comunicação escolar e promover sua instituição com nossas ferramentas de vídeo de IA intuitivas.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Inicie seu projeto escolhendo entre uma ampla gama de modelos profissionalmente projetados para se adequar à mensagem da sua escola, ou comece com uma tela em branco para construir seu vídeo interativo do zero.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais com IA
Dê vida à sua mensagem adicionando avatares de IA, personagens personalizados e cenas dinâmicas. Ajuste cores, fontes e controles de marca para corresponder à identidade da sua escola para vídeos animados profissionais.
3
Step 3
Adicione Conteúdo e Mídia Envolventes
Incorpore texto, imagens e clipes de vídeo de nossa extensa biblioteca de mídia ou faça upload dos seus próprios. Melhore a clareza com legendas/legendas geradas automaticamente e geração de narração para todos os seus vídeos explicativos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de comunicação escolar revisando o conteúdo. Uma vez perfeito, exporte-o em vários formatos de proporção e compartilhe facilmente em suas plataformas comunitárias escolares, incluindo vídeos para redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento Eficaz para Funcionários e Pais

.

Melhore o engajamento e a retenção no treinamento de funcionários escolares e nas sessões informativas para pais por meio de vídeos interativos e informativos com tecnologia de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para comunicações escolares?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de vídeo de IA, incluindo avatares de IA e geração de texto para vídeo por IA, para tornar a criação de vídeos de comunicação escolar envolventes sem esforço. Sua interface intuitiva e modelos prontos permitem que educadores e administradores produzam vídeos animados de alta qualidade rapidamente.

A HeyGen pode ajudar as escolas a manter a consistência da marca em todo o seu conteúdo de vídeo?

Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que as escolas incorporem logotipos, cores e fontes personalizadas em seus vídeos de marketing. Isso garante que cada vídeo, desde conteúdo promocional até vídeos explicativos, esteja perfeitamente alinhado com a identidade da escola.

Quais recursos avançados de IA a HeyGen oferece para aprimorar vídeos educacionais?

A HeyGen integra tecnologia de IA poderosa, como texto para fala por IA para narrações realistas e legendas por IA para acessibilidade e tradução. Os usuários também podem utilizar a extensa biblioteca de mídia e ferramentas de edição de vídeo de arrastar e soltar para enriquecer seus projetos de vídeo interativos.

A HeyGen suporta a criação de conteúdo de vídeo diversificado para várias necessidades escolares?

Absolutamente. A HeyGen é uma plataforma versátil de criação de vídeos online adequada para vídeos de marketing, vídeos de treinamento, vídeos para redes sociais e comunicações internas. Com seus fluxos de trabalho flexíveis e opções de compartilhamento fáceis, as escolas podem produzir apresentações animadas e gravar aulas de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo