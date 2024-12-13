A HeyGen simplifica o processo de geração de diversos vídeos educacionais com recursos poderosos como conversão instantânea de texto para vídeo, geração de narração e legendas automáticas. Isso garante comunicação clara e acessibilidade, permitindo produção rápida e eficiente de vídeos para todas as necessidades da sua escola, desde lições em sala de aula até comunicações com os pais.