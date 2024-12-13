Gerador de Vídeo de Anúncio Escolar: Crie Atualizações Envolventes

Prompt de Exemplo 1
Crie um inspirador "Vídeo de Admissão Escolar" de 60 segundos voltado para estudantes potenciais e suas famílias, destacando as oportunidades únicas e a vibrante comunidade da instituição. A estética visual deve ser profissional e acolhedora, incorporando imagens de alta qualidade de salas de aula, atividades extracurriculares e vida no campus, acompanhadas por uma narração confiante e tranquilizadora. Aproveite o recurso de "Geração de Narração" da HeyGen para produzir uma narração polida para este crucial "vídeo promocional escolar", garantindo uma mensagem atraente para os potenciais candidatos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um clipe crucial de "anúncios em vídeo" de 30 segundos para todos os estudantes, corpo docente e funcionários, detalhando uma importante atualização de política escolar sobre protocolos de segurança. O estilo visual e de áudio deve ser claro, conciso e autoritário, usando um fundo limpo e mensagens diretas para garantir o máximo entendimento. Inclua "Legendas" geradas pela HeyGen para aumentar a acessibilidade e reforçar a mensagem, garantindo que a informação vital seja absorvida por todos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 15 segundos para uma "Campanha do Conselho Estudantil" ou um emocionante evento escolar futuro, direcionado aos estudantes atuais em várias plataformas de mídia social. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e envolvente, utilizando cortes rápidos, texto animado e uma trilha sonora popular e animada. Use a capacidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para adaptar facilmente esta vibrante "criação de vídeo" para diferentes gráficos e plataformas de mídia social, garantindo amplo alcance e máximo impacto.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Anúncio Escolar

Crie facilmente vídeos de anúncio escolar envolventes com nossas ferramentas e modelos intuitivos, garantindo que suas mensagens sejam vistas e ouvidas por sua comunidade.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Comece seu vídeo de anúncio selecionando entre uma ampla gama de modelos e cenas profissionais, ou insira seu roteiro para gerar vídeo a partir de texto.
2
Step 2
Adicione Elementos de Mídia
Enriqueça seu vídeo utilizando nossa extensa biblioteca de mídia para imagens e vídeos de arquivo, ou faça upload dos seus próprios para personalizar seu anúncio escolar.
3
Step 3
Aplique a Marca
Mantenha a identidade visual da sua escola aplicando controles de marca personalizados, incluindo seu logotipo e cores específicas da marca, ao longo do seu vídeo.
4
Step 4
Gere e Exporte
Finalize seu anúncio e exporte-o com opções flexíveis de redimensionamento de proporção, pronto para ser compartilhado em várias plataformas de mídia social ou canais de comunicação escolar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Sua Comunidade Escolar com Vídeo

Crie anúncios em vídeo poderosos e inspiradores para motivar estudantes, celebrar conquistas ou compartilhar mensagens importantes que ressoem com sua comunidade escolar.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de anúncio escolar?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos com uma ampla seleção de modelos de vídeo escolar e recursos de edição com IA, permitindo que você produza anúncios em vídeo profissionais sem esforço. Sua plataforma intuitiva é um poderoso criador de vídeos escolares projetado para eficiência.

Posso personalizar os modelos de vídeo escolar com a marca da minha escola?

Absolutamente! A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize os modelos de vídeo escolar com o logotipo da sua escola, cores da marca e outros elementos criativos para garantir que seus anúncios em vídeo sejam distintos e alinhados à marca.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para vídeos escolares envolventes?

A HeyGen fornece recursos criativos avançados, incluindo avatares de IA, capacidades de texto-para-vídeo e geração de narração realista para tornar seus vídeos de anúncio escolar verdadeiramente envolventes. Você também pode incorporar imagens de arquivo e animações para elevar seu conteúdo.

A HeyGen suporta vários formatos para projetos de vídeo escolar?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos escolares versátil que suporta várias proporções e opções de exportação, facilitando a criação de vídeos para diferentes plataformas. Compartilhe seus anúncios em vídeo sem problemas nas redes sociais ou outros canais.

