Produza um vídeo de inscrição para bolsa de estudos de 1 minuto, voltado para comitês de admissão universitária, demonstrando suas qualificações e aspirações com clareza e impacto. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para articular sua narrativa pessoal, complementada por um avatar de IA para uma presença polida na tela. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando um fundo neutro, enquanto o áudio permanece articulado e esperançoso, transmitindo paixão genuína sem necessidade de filmagem ou iluminação complexas.

Gerar Vídeo