Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para profissionais de TI e desenvolvedores, demonstrando como simplificar documentação complexa em visuais envolventes usando "Fluxos de Trabalho Criativos com IA". O estilo visual deve ser limpo e diagramático, complementado por uma narração precisa e informativa. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para converter rapidamente explicações detalhadas em um formato digerível, mostrando a eficiência na "escalabilidade da produção" de conteúdo técnico.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo introdutório de 60 segundos voltado para novos usuários de software e equipes técnicas, ilustrando as funcionalidades principais de uma nova "ferramenta de IA". Empregue uma estética visualmente envolvente e passo a passo, acompanhada por uma narração de áudio amigável, mas profissional. Utilize "Modelos e cenas" da HeyGen para configurar rapidamente a sequência introdutória, destacando como esses "modelos de vídeo personalizáveis" aceleram a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de treinamento de 2 minutos para instrutores corporativos e departamentos de L&D, demonstrando o uso eficaz de um "gerador de vídeo de cenário" para aprendizado interativo. A apresentação visual deve ser educativa com exemplos práticos, apoiada por uma narração profissional e texto claro na tela. Implemente "Legendas" da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão em diversos ambientes de aprendizagem, aproveitando a tecnologia de "vídeo com IA" para criar módulos de treinamento dinâmicos.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a equipes de marketing e criadores de conteúdo, mostrando como produzir "visuais prontos para produção" para várias campanhas. Este vídeo requer um estilo visual dinâmico e polido, acompanhado por uma trilha sonora impactante para chamar a atenção. Utilize o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para integrar ativos visuais de alta qualidade de forma perfeita, transformando seu "roteiro em vídeo" de marketing sem esforço.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Cenário

Transforme seus roteiros em vídeos de cenário envolventes e profissionais com ferramentas potentes de IA, aprimorando seus fluxos de trabalho criativos e escalando a produção sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de cenário. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro permite que você gere instantaneamente a base do seu vídeo a partir do seu input textual, servindo como seu gerador de roteiro para vídeo com IA.
2
Step 2
Selecione Avatares e Cenas de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar personagens em seu cenário. Combine-os com modelos e cenas adequados para definir o palco visual perfeito, dando vida aos seus ativos visuais.
3
Step 3
Adicione Narração e Refine
Enriqueça seu cenário com geração de Narração realista, selecionando entre várias vozes e idiomas. Esta etapa oferece controle criativo detalhado para aperfeiçoar a narrativa e integrar mídia de apoio.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Pronto para Produção
Uma vez que seu cenário esteja completo, use o recurso de redimensionamento de proporção e exportações para renderizar seu vídeo nos formatos desejados. Seus visuais prontos para produção estão agora prontos para compartilhamento, ajudando você a escalar a produção de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento em Treinamentos com Cenários de IA

Melhore as experiências de aprendizado criando vídeos de treinamento dinâmicos, baseados em cenários, que melhoram a retenção e a compreensão.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA a partir de um roteiro?

A HeyGen atua como um intuitivo "gerador de roteiro para vídeo com IA", transformando seu texto em conteúdo de "vídeo com IA" envolvente. Os usuários podem produzir facilmente "vídeos de cabeça falante" e outros formatos de "vídeo de cenário" usando "modelos de vídeo personalizáveis" e "avatares de IA" realistas.

Que controle criativo a HeyGen oferece para visuais gerados por IA?

A HeyGen oferece amplo "controle criativo" para o desenvolvimento de "visuais gerados por IA" em seus projetos de "vídeo com IA". Você pode "editar visuais", integrar vários "ativos visuais" e ajustar "modelos de vídeo personalizáveis" para alinhar perfeitamente com a visão da sua marca.

As ferramentas de IA da HeyGen suportam eficientemente a escalabilidade da produção para Fluxos de Trabalho Criativos com IA?

Absolutamente, as poderosas "ferramentas de IA" da HeyGen são projetadas para "escalabilidade da produção" ao simplificar "Fluxos de Trabalho Criativos com IA". Recursos como geração de "roteiro para vídeo", "geração de narração" e "legendas automáticas" permitem que as empresas produzam rapidamente grandes volumes de conteúdo de "vídeo com IA".

Os modelos de IA da HeyGen garantem visuais prontos para produção para vídeos profissionais com IA?

Sim, os avançados "modelos de IA" da HeyGen são projetados para gerar "visuais prontos para produção" de alta qualidade para cada "vídeo com IA". Aproveitando capacidades sofisticadas, incluindo processamento "imagem para imagem", garante uma saída polida e profissional para suas necessidades de "gerador de vídeo de cenário".

