Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para profissionais de TI e desenvolvedores, demonstrando como simplificar documentação complexa em visuais envolventes usando "Fluxos de Trabalho Criativos com IA". O estilo visual deve ser limpo e diagramático, complementado por uma narração precisa e informativa. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para converter rapidamente explicações detalhadas em um formato digerível, mostrando a eficiência na "escalabilidade da produção" de conteúdo técnico.

