A HeyGen facilita o alcance global dos seus vídeos de treinamento de funcionários por meio de narrações multilíngues avançadas e narrações de AI. Isso garante que seu conteúdo de treinamento seja acessível e culturalmente relevante para uma força de trabalho internacional diversificada, tornando a retenção e o engajamento da equipe mais eficazes em diferentes regiões.