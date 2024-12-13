Sim, com a HeyGen, você pode gerar mensagens de vídeo personalizadas usando avatares de IA e geração de narração, adaptadas para clientes individuais ou atualizações de serviço específicas. Isso permite que salões de beleza ofereçam uma experiência de comunicação única e envolvente além dos formulários de agendamento de salão personalizados tradicionais, atuando como um gerador dinâmico de serviços de salão para informações.