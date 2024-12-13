Criador de Vídeos Tutoriais do Salesforce: Crie Vídeos de Treinamento Rápido

Crie facilmente vídeos de treinamento do Salesforce envolventes para integrar sua equipe usando avatares de IA.

Crie um vídeo tutorial de 45 segundos sobre o Salesforce, projetado para novos usuários, apresentando um avatar de IA amigável que os guiará pela navegação básica. O estilo visual deve ser limpo e profissional, complementado por uma voz concisa e clara, enfatizando a facilidade de uso para ajudar os usuários a dominar rapidamente as funções essenciais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de integração de 60 segundos para equipes de RH, apresentando novos contratados ao ecossistema Salesforce, utilizando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e envolvente, com música de fundo animada e uma narração com voz humana para garantir uma introdução suave aos programas de treinamento do Salesforce.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo tutorial de 30 segundos para usuários experientes do Salesforce, focando em um recurso avançado. O vídeo requer um estilo visual dinâmico e rápido, com gráficos ricos, apoiado por uma voz confiante e energética, e deve aproveitar a extensa biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 50 segundos voltado para administradores e desenvolvedores do Salesforce para desenvolvimento de habilidades, explicando um processo de configuração complexo. A apresentação visual deve ser instrutiva, calma e detalhada, incorporando destaques de texto na tela, tudo enquanto apresenta uma voz calma e autoritária gerada via geração de voz do HeyGen. Este vídeo de treinamento do Salesforce aprimorará habilidades específicas da plataforma.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Tutoriais do Salesforce

Crie vídeos tutoriais do Salesforce envolventes e eficazes de forma rápida e fácil, simplificando a integração e o desenvolvimento de habilidades para sua equipe com poderosas ferramentas de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Prompt
Comece escrevendo seu roteiro detalhado de tutorial do Salesforce ou inserindo um prompt. A capacidade de texto para vídeo do HeyGen gerará então o conteúdo inicial do vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Melhore seus vídeos de treinamento do Salesforce selecionando um avatar de IA profissional para apresentar seu conteúdo. Isso traz suas instruções à vida com uma entrega envolvente e natural.
3
Step 3
Aplique Personalização e Branding
Mantenha a consistência da marca utilizando os controles de personalização de marca do HeyGen para incorporar seu logotipo, cores e fontes, garantindo que seus vídeos instrutivos do Salesforce estejam alinhados com a identidade da sua organização.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize seu vídeo tutorial profissional do Salesforce, depois aproveite o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para prepará-lo para várias plataformas, tornando-o pronto para seus programas de treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes Explicativos Rápidos

.

Crie rapidamente clipes de vídeo curtos e impactantes para dicas, atualizações ou microaprendizagem do Salesforce, perfeitos para compartilhar em plataformas internas ou redes sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento do Salesforce?

O HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos tutoriais do Salesforce, permitindo que você gere facilmente vídeos de treinamento de alta qualidade. Você pode transformar seu roteiro em vídeos instrutivos envolventes rapidamente, simplificando seus programas de treinamento.

Qual é o papel da IA na geração de vídeos tutoriais do Salesforce com o HeyGen?

O HeyGen utiliza IA avançada como um agente de vídeo de IA para permitir a criação rápida de texto para vídeo para seus tutoriais do Salesforce. Isso facilita a geração de vídeo de ponta a ponta, permitindo que você crie vídeos profissionais a partir de prompts simples.

O HeyGen pode personalizar a aparência dos meus vídeos de integração do Salesforce?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de personalização de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores nos seus vídeos de integração do Salesforce. Você também pode utilizar diversos avatares de IA e legendas automáticas para aumentar o engajamento e o profissionalismo.

O HeyGen é adequado para criar tutoriais de software em geral e conteúdo de desenvolvimento de habilidades?

Sim, o HeyGen é uma excelente ferramenta para produzir vídeos envolventes para tutoriais de software em geral e desenvolvimento de habilidades. Seus recursos robustos, incluindo uma biblioteca de mídia abrangente, suportam uma ampla gama de conteúdos instrutivos além do Salesforce.

