Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo energético de 45 segundos voltado para representantes de vendas, ilustrando o poder das mensagens de vídeo personalizadas em seu alcance. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e animado, com cortes rápidos e uma narração amigável e encorajadora. Destaque como os "avatares de IA" da HeyGen podem ser personalizados para entregar mensagens únicas, juntamente com o benefício da "Geração de narração" para criar sequências de "alcance por vídeo" impactantes, todas projetadas para capturar a atenção imediata.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 1,5 minuto para administradores de operações de vendas e CRM, detalhando a integração perfeita de uma ferramenta de vídeo de vendas com sistemas de CRM existentes. Adote um estilo visual limpo e instrutivo com uma narração calma e detalhada, usando os "Modelos e cenas" da HeyGen para mapear claramente o fluxo de trabalho. Mostre como as robustas "Integrações de CRM" simplificam o fluxo de dados e melhoram os "fluxos de trabalho de vendas", tornando a criação de vídeos uma parte sem esforço de suas operações diárias, ainda mais aprimorada por "Redimensionamento de proporção e exportações" para implantação em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 30 segundos para profissionais de vendas ocupados, destacando como os "Recursos de IA" aceleram a criação de vídeos de vendas impactantes para "fechar mais negócios". O vídeo deve ser moderno, visualmente nítido e energético, com uma narração persuasiva e eficiente. Demonstre o "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Legendas/captions" da HeyGen para rapidamente transformar propostas escritas em conteúdo de vídeo profissional, garantindo máxima acessibilidade e engajamento em várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo de Vendas

Acelere seu ciclo de vendas aproveitando o poder do alcance por vídeo personalizado. Crie mensagens envolventes, acompanhe o engajamento dos espectadores e feche mais negócios de forma eficiente.

1
Step 1
Grave Sua Mensagem de Vídeo
Grave ou gere mensagens de vídeo personalizadas e envolventes usando avatares de IA avançados para se conectar efetivamente com os potenciais clientes.
2
Step 2
Adicione Elementos Interativos
Enriqueça seu vídeo adicionando links de chamada para ação e personalizando com controles de marca para guiar os espectadores e incorporar links de CTA.
3
Step 3
Exporte Seu Vídeo
Exporte seu vídeo finalizado ou aproveite as Integrações diretas para compartilhá-lo sem esforço por e-mail, CRM e plataformas de mídia social.
4
Step 4
Selecione Insights de Desempenho
Selecione e revise dados detalhados de análises e rastreamento de engajamento para entender o comportamento dos espectadores e otimizar sua estratégia de vídeo de vendas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva depoimentos e estudos de caso em vídeo com tecnologia de IA para construir confiança e acelerar o ciclo de vendas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com tecnologia de IA para vendas?

A HeyGen utiliza recursos avançados de IA, como texto para vídeo a partir de roteiro e avatares de IA, para simplificar o processo de criação de vídeos. Isso permite que as equipes de vendas gerem rapidamente mensagens de vídeo personalizadas para um alcance e marketing eficazes.

Quais integrações a HeyGen oferece para otimizar os fluxos de trabalho de vendas?

A HeyGen oferece integrações robustas com ferramentas de vendas e CRMs chave para conectar os fluxos de trabalho de vendas de forma contínua. Isso permite que os usuários gerenciem e acompanhem o desempenho dos vídeos, simplificando as operações e maximizando o impacto de seus esforços de alcance por vídeo.

Posso personalizar e marcar meus vídeos de vendas com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização e controles de marca, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que seus vídeos de vendas estejam alinhados com a identidade da sua marca. Você também pode criar páginas de destino de vídeo dinâmicas e incorporar links de CTA cruciais para aumentar o engajamento do espectador e acelerar negócios.

Como a HeyGen apoia o alcance e a entrega de vídeos em escala?

A HeyGen capacita os usuários a entregar mensagens de vídeo personalizadas em escala por meio de suas capacidades abrangentes de Hospedagem de Vídeo. A plataforma facilita Sequências de E-mail de Vídeo eficientes, ajudando os profissionais de vendas a alcançar efetivamente um público mais amplo e melhorar o engajamento de seu alcance.

