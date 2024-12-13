Absolutamente. Os avatares de IA da HeyGen e suas ferramentas flexíveis de criação de vídeo facilitam a explicação visual de conceitos complexos de vendas, como os diversos Tipos de Fechamento ou a compreensão dos diferentes Tipos de Compradores. Você também pode utilizar legendas para reforçar pontos de aprendizado chave, como Perguntas Abertas e Fechadas, para um impacto máximo.