vídeo tutorial de vendas: Aprenda a Fechar Negócios e Ganhar Mais

Crie facilmente vídeos de treinamento de vendas envolventes com Texto-para-vídeo a partir de roteiro para integrar sua equipe mais rapidamente e gerar maior receita.

392/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos para equipes de vendas experientes, visando aprimorar suas "Habilidades de Venda Consultiva" e dominar a "Recomendação de Soluções". Este material requer um estilo visual sofisticado e informativo, com uma voz clara e autoritária, aproveitando o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para transmitir estratégias complexas de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo tutorial de 2 minutos projetado para gerentes de vendas treinarem suas equipes sobre os diversos "Tipos de Fechamento" e a arte de "fechar uma venda". O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e instrutivo, talvez utilizando telas divididas ou múltiplas cenas, entregue com um tom confiante. O recurso de templates e cenas da HeyGen seria ideal para estruturar as diferentes demonstrações de técnicas de fechamento.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de dica rápida de 45 segundos para representantes de vendas juniores aprenderem sobre "Perguntas Abertas e Fechadas" ao interagir com "prospects". Este vídeo deve adotar um estilo visual ilustrativo e acelerado, com música de fundo animada e narração clara. Certifique-se de incluir legendas da HeyGen para destacar frases-chave de perguntas para um aprendizado e retenção aprimorados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um vídeo tutorial de vendas

Crie vídeos tutoriais de vendas envolventes e eficazes de forma rápida e fácil com a poderosa plataforma de criação de vídeos de IA da HeyGen para aprimorar seu treinamento de vendas e ganhar mais negócios.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo um roteiro abrangente para a criação do seu vídeo de treinamento. Utilize o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar facilmente seu conteúdo escrito em diálogo falado para seu vídeo tutorial de vendas.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Visuais
Enriqueça seus Vídeos de Treinamento de Vendas escolhendo entre uma variedade de avatares de IA profissionais para apresentar seu conteúdo. Complete sua mensagem com visuais relevantes da biblioteca de mídia.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Aumente a compreensão e reforce as Habilidades de Venda Consultiva. Incorpore uma geração de narração envolvente e garanta acessibilidade com legendas geradas automaticamente. Aplique os controles de branding da sua empresa para um visual polido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento de vendas usando as opções de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para prepará-lo para várias plataformas. Compartilhe seu conteúdo de treinamento de vendas impactante com sua equipe ou prospects.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivando Equipes de Vendas

.

Desenvolva vídeos inspiradores e envolventes para motivar os vendedores, promovendo uma mentalidade vencedora e impulsionando-os a fechar mais negócios.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de vendas sobre tópicos complexos?

A HeyGen permite que você produza rapidamente vídeos de treinamento de vendas profissionais transformando roteiros em conteúdo envolvente com avatares de IA e narrações realistas. Isso permite cobrir rapidamente assuntos técnicos como Recomendação de Soluções ou Lidar com Objeções, garantindo que seus vendedores estejam bem preparados.

Quais capacidades de branding a HeyGen oferece para tutoriais de vendas detalhados?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa diretamente no conteúdo do vídeo tutorial de vendas. Isso garante uma aparência consistente e profissional em todos os seus programas de treinamento, incluindo módulos sobre habilidades avançadas de Venda Consultiva.

A HeyGen pode ilustrar efetivamente conceitos técnicos de vendas como 'Tipos de Fechamento' ou 'Tipos de Compradores'?

Absolutamente. Os avatares de IA da HeyGen e suas ferramentas flexíveis de criação de vídeo facilitam a explicação visual de conceitos complexos de vendas, como os diversos Tipos de Fechamento ou a compreensão dos diferentes Tipos de Compradores. Você também pode utilizar legendas para reforçar pontos de aprendizado chave, como Perguntas Abertas e Fechadas, para um impacto máximo.

Como a HeyGen garante qualidade consistente em vários módulos de treinamento de vendas?

A HeyGen permite que você mantenha qualidade e mensagens consistentes em todos os seus módulos de treinamento de vendas usando templates personalizáveis e avatares de IA profissionais. Isso garante que cada vídeo em seus programas de treinamento, desde dicas de cold calling até estratégias para Lidar com Objeções, ajude sua equipe a ganhar mais negócios de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo