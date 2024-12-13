Crie um vídeo conciso de 1 minuto direcionado a gerentes de vendas e treinadores corporativos, ilustrando como aproveitar uma plataforma de vídeo com IA para simplificar a criação de vídeos de treinamento de vendas impactantes. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e envolvente, apresentando um avatar de IA confiante explicando claramente as principais metodologias de vendas com uma narração persuasiva de IA. Este vídeo deve destacar a eficiência e a qualidade alcançáveis através das capacidades de geração de avatares e narração de IA do HeyGen.

