Criador de Vídeos Promocionais de Treinamento em Vendas: Conteúdo Rápido e Envolvente

Transforme roteiros em vídeos dinâmicos de treinamento em vendas com nosso criador de vídeos promocionais impulsionado por IA, aproveitando a funcionalidade perfeita de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo promocional dinâmico e inspirador de 30 segundos, destinado a gerentes de vendas e líderes de equipe, destacando o impacto dos seus mais recentes cursos de treinamento em vendas. O estilo visual deve ser elegante, com gráficos profissionais e música de fundo motivadora, enquanto o áudio apresenta um narrador confiante. Enfatize como é fácil produzir vídeos promocionais de alta qualidade usando os extensos "Modelos e cenas" do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo moderno e informativo de 45 segundos, direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de vendas individuais, ilustrando o poder das ferramentas impulsionadas por IA na revolução dos vídeos de vendas. Apresente informações claras e concisas com uma estética visual limpa e uma voz sofisticada e envolvente. Destaque os "Avatares de IA" do HeyGen e o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para demonstrar a criação de conteúdo sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo envolvente e educativo de 60 segundos, voltado para novos contratados de vendas e representantes de vendas em nível inicial, introduzindo uma técnica de vendas central como uma prévia das suas ofertas de criador de vídeos promocionais de treinamento em vendas. O estilo visual deve ser claro e brilhante, usando elementos animados para transmitir conceitos, acompanhado por uma narração amigável e encorajadora. Mostre a simplicidade de adicionar uma narração envolvente com a "Geração de narração" do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo autêntico e confiável de 40 segundos, destinado a potenciais clientes corporativos e departamentos de L&D, apresentando histórias de sucesso ou depoimentos de equipes de vendas que se beneficiaram dos seus vídeos personalizados. O estilo visual deve ser profissional e convidativo, incorporando cenários do mundo real ou imagens de arquivo que ressoem, juntamente com uma trilha de áudio calorosa e encorajadora para campanhas de marketing. Ilustre como o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen pode aprimorar a narrativa visual.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Promocionais de Treinamento em Vendas

Crie vídeos promocionais de treinamento em vendas atraentes sem esforço usando ferramentas impulsionadas por IA, simplificando sua produção de conteúdo do roteiro à exportação final.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo com Roteiro
Cole seu roteiro de treinamento em vendas na plataforma e deixe o **Texto para vídeo a partir de roteiro** transformar seu texto em um esboço de vídeo dinâmico instantaneamente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Personalize seu vídeo de treinamento em vendas selecionando entre uma variedade diversificada de **Avatares de IA** que transmitirão claramente sua mensagem, dando vida ao seu conteúdo.
3
Step 3
Marque e Refine Seu Vídeo
Aplique os logotipos, fontes e cores da sua empresa usando controles de **Branding** abrangentes para garantir que seu vídeo promocional de treinamento em vendas esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez aperfeiçoado, exporte seu vídeo de treinamento em vendas em várias resoluções e formatos usando **Redimensionamento de proporção e exportações**, tornando-o pronto para qualquer plataforma ou campanha.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Programas de Treinamento em Vendas

.

Crie facilmente vídeos promocionais cativantes para seus cursos de treinamento em vendas, gerando interesse e atraindo mais participantes através de vários canais de marketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus vídeos promocionais com IA?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de Texto para vídeo a partir de roteiro para criar vídeos promocionais dinâmicos. Você pode facilmente gerar vídeos personalizados envolventes que capturam a atenção e transmitem claramente sua mensagem, tornando-o um poderoso criador de vídeos promocionais.

Quais recursos fazem do HeyGen um criador ideal de vídeos promocionais de treinamento em vendas?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos promocionais de treinamento em vendas e vídeos explicativos através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar e diversos modelos de vídeo. Você pode rapidamente adicionar geração de narração e legendas automáticas, agilizando a produção de conteúdo de cursos de treinamento em vendas.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em minhas campanhas de marketing?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de Branding robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus vídeos promocionais de produtos. Isso, combinado com um extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque e modelos e cenas personalizáveis, garante que suas campanhas de marketing reflitam uma imagem de marca consistente.

Como o HeyGen apoia a entrega profissional de vídeos de vendas?

O HeyGen garante a entrega profissional dos seus vídeos de vendas ao suportar redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas. Além disso, recursos como legendas/captions aumentam a acessibilidade e o engajamento, tornando seu conteúdo eficaz para alcançar públicos diversos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo