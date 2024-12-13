Crie um vídeo explicativo de treinamento de vendas de 60 segundos para novos representantes de vendas, com um estilo visual dinâmico, texto claro e conciso na tela e uma narração profissional. Este vídeo de treinamento deve usar a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente um roteiro detalhado em uma peça instrutiva envolvente, ajudando os novos contratados a entender os principais benefícios do produto e técnicas de vendas.

