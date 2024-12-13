Criador de Vídeos Promocionais de Vendas: Impulsione Seu Negócio Hoje

Crie rapidamente vídeos promocionais e aumente as vendas usando nosso editor de vídeo com IA e modelos e cenas prontos para uso.

Crie um vídeo promocional de vendas de 30 segundos para um novo produto SaaS inovador, direcionado a proprietários de pequenas empresas e lojas de e-commerce. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, com animações limpas e música de fundo inspiradora e animada. O vídeo deve articular claramente a proposta de valor do produto, demonstrando como ele ajuda a aumentar as vendas. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar conteúdo atraente de forma eficiente a partir do seu argumento escrito.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 15 segundos anunciando um desconto por tempo limitado, direcionado a clientes existentes e seguidores de redes sociais. Use gráficos brilhantes e chamativos e cortes rápidos para chamar a atenção, com um tom urgente, mas amigável na narração. Esta peça de campanha de marketing deve incentivar uma ação imediata, utilizando o recurso de geração de Narração da HeyGen para uma entrega de áudio clara e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo de 45 segundos detalhando os benefícios de um novo serviço online, direcionado a potenciais novos clientes que podem não estar familiarizados com a oferta. O estilo visual deve ser profissional e limpo, usando texto animado e gráficos simples para ilustrar os pontos principais. Este vídeo visa criar vídeos promocionais que eduquem, e você pode aumentar a clareza adicionando legendas através da HeyGen para uma acessibilidade mais ampla.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 60 segundos destacando os principais recursos e opções de personalização de um produto de alto padrão, destinado a compradores que comparam produtos ou buscam soluções específicas. A estética visual deve ser elegante e premium, com imagens detalhadas do produto e texto na tela destacando atributos únicos. Incorpore avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave, oferecendo um toque personalizado e envolvente para ajudar os clientes a personalizar o conteúdo do vídeo de acordo com suas preferências.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais de Vendas

Crie rapidamente vídeos promocionais de vendas profissionais que cativem seu público e destaquem seus produtos ou serviços com facilidade.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados para iniciar seu projeto instantaneamente.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo promocional com os ativos da sua marca e melhore-o com vídeos dinâmicos de nossa extensa biblioteca de mídia.
3
Step 3
Melhore com Voz e Acessibilidade
Adicione narrações envolventes usando nosso recurso avançado de geração de voz para narrar sua história promocional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Aplique seus controles de marca com logotipos e cores personalizados, depois exporte seu vídeo promocional de alta qualidade para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes Cativantes

.

Transforme facilmente histórias de sucesso de clientes em vídeos de IA cativantes, construindo confiança e credibilidade para aumentar efetivamente as vendas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos promocionais de alta qualidade?

A HeyGen permite que você crie vídeos promocionais impressionantes de forma fácil usando IA. Aproveite uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e recursos de IA para produzir campanhas de marketing envolventes que aumentam as vendas de forma eficiente.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para melhorar meu conteúdo promocional?

A HeyGen utiliza IA avançada para gerar avatares de IA realistas e facilitar a criação de texto-para-vídeo a partir do seu roteiro. Você também pode adicionar narrações profissionais e legendas automáticas, garantindo que seus vídeos promocionais sejam acessíveis e impactantes.

Posso personalizar os modelos de vídeo da HeyGen para corresponder à identidade da minha marca?

Com certeza! A HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus modelos de vídeo, permitindo que você incorpore logotipos, cores e mensagens exclusivas da sua marca. Acesse uma rica biblioteca de mídia com vídeos e fotos de estoque para personalizar ainda mais seus vídeos promocionais para uma imagem de marca consistente.

Como a HeyGen ajuda a criar vídeos explicativos e promocionais de vendas envolventes rapidamente?

O editor online intuitivo da HeyGen e a interface de arrastar e soltar facilitam a criação de vídeos explicativos e promocionais de vendas cativantes. Com modelos de vídeo prontos para uso e ferramentas alimentadas por IA, você pode produzir conteúdo profissional para campanhas de marketing em redes sociais de forma eficiente.

