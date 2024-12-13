Criador de Vídeos para Funil de Vendas: Crie Vídeos de Alta Conversão

Eleve suas taxas de conversão com vídeos de funil cativantes, facilmente gerados a partir de roteiro usando Texto para vídeo.

Crie um vídeo envolvente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing que enfrentam dificuldades com geração de leads. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando transições dinâmicas de cena, enquanto o áudio apresenta uma narração energética e confiante. Mostre como os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen simplificam a criação de funis de vídeo cativantes, tornando o marketing complexo acessível a todos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrutivo de 45 segundos projetado para equipes de vendas e profissionais de e-commerce que buscam aumentar suas taxas de conversão. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e informativo, apresentando um avatar de IA envolvente que oferece uma explicação amigável e clara. Destaque os "Avatares de IA" e a "Geração de narração" da HeyGen para demonstrar como a personalização de mensagens em vídeo pode ser escalada para campanhas de automação de marketing, impulsionando maior engajamento e vendas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo motivacional de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e estrategistas de mídias sociais ansiosos para aprimorar seus esforços de marketing em vídeo. O estilo visual deve ser moderno e vibrante, incorporando sobreposições de texto animado, complementado por uma trilha sonora animada e inspiradora. Enfatize como as "Legendas/legendas" da HeyGen garantem acessibilidade em todas as plataformas e como o "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" otimizam vídeos de mídia social para alcance máximo e engajamento dentro de seus funis de vendas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo animado conciso de 30 segundos para gerentes de produto e especialistas em educação ao cliente, introduzindo um serviço complexo dentro de um funil de vídeo. O estilo visual deve ser limpo e ilustrativo, utilizando animações claras e uma narração calma e autoritária. Mostre como a extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen fornece ricos ativos visuais e como o "Texto para vídeo a partir de roteiro" simplifica a produção de conteúdo educacional de alta qualidade, guiando os prospectos suavemente através da jornada de vendas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Funil de Vendas

Projete e implemente facilmente conteúdo de vídeo envolvente para guiar seu público através de cada etapa do seu funil de vendas, aumentando a geração de leads e taxas de conversão.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo para Funil de Vendas
Comece selecionando um modelo pré-desenhado de nossa biblioteca ou construa do zero usando várias cenas para combinar perfeitamente com cada etapa do processo do seu criador de vídeos para funil de vendas.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Utilize o Editor de Vídeo intuitivo para personalizar seu vídeo, adicionando a mensagem única da sua marca com texto personalizado, mídia e geração de narração profissional.
3
Step 3
Adicione Elementos Interativos
Enriqueça seu vídeo com chamadas para ação interativas, controles de branding e elementos específicos projetados para impulsionar a geração de leads e o engajamento do público.
4
Step 4
Publique e Analise o Desempenho
Exporte facilmente seu vídeo concluído usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para várias plataformas e integre-o em sua estratégia de marketing em vídeo para acompanhar seu impacto nas taxas de conversão.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Aproveite a IA para criar vídeos de depoimentos de clientes convincentes que constroem confiança e aceleram decisões de compra dentro do seu funil de vendas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meu funil de vendas com conteúdo em vídeo?

A HeyGen capacita você a turbinar seu funil de vendas criando conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro. Isso ajuda a capturar a atenção, impulsionar a geração de leads e melhorar significativamente as taxas de conversão em todas as etapas.

Quais recursos específicos a HeyGen oferece para construir funis de vídeo eficazes?

A HeyGen oferece um Editor de Vídeo intuitivo com modelos e cenas personalizáveis para construir funis de vídeo envolventes. Você pode utilizar capacidades avançadas como geração de narração, legendas automáticas e controles de branding para garantir consistência em seus esforços de marketing em vídeo.

A HeyGen pode ajudar a criar diferentes tipos de vídeos para diferentes etapas do funil de vendas?

Absolutamente. A HeyGen é um criador de vídeos versátil que permite produzir uma ampla gama de ativos de marketing em vídeo, incluindo vídeos explicativos animados para conscientização inicial, vídeos de demonstração de produtos e vídeos autênticos de depoimentos de clientes para construir confiança e impulsionar mais vendas.

Como a HeyGen contribui para melhorar as taxas de conversão através do marketing em vídeo?

A HeyGen aproveita avatares de IA profissionais e capacidades de produção de vídeo de alta qualidade para criar campanhas de marketing em vídeo impactantes que ressoam com seu público. Ao personalizar interações e entregar mensagens claras, a HeyGen ajuda a otimizar seu funil de vídeo para maior engajamento e, em última análise, taxas de conversão mais fortes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo