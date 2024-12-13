Imagine um vídeo animado de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando como um gerador de explicadores de funil de vendas simplifica as vendas online. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e animado, com música de fundo amigável e uma narração clara e encorajadora. Ele destaca os "Templates & scenes" da HeyGen, mostrando um usuário selecionando e personalizando rapidamente um modelo de funil pré-construído, transformando seu processo de vendas complexo em um sistema fácil de gerenciar.

Gerar Vídeo