Imagine um vídeo animado de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando como um gerador de explicadores de funil de vendas simplifica as vendas online. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e animado, com música de fundo amigável e uma narração clara e encorajadora. Ele destaca os "Templates & scenes" da HeyGen, mostrando um usuário selecionando e personalizando rapidamente um modelo de funil pré-construído, transformando seu processo de vendas complexo em um sistema fácil de gerenciar.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo elegante e profissional de 45 segundos direcionado a gerentes de marketing, detalhando o poder dos funis de vendas impulsionados por AI. O estilo visual deve incorporar visualizações de dados e gráficos limpos, acompanhado por um narrador confiante e autoritário. Este vídeo pode aproveitar o recurso "Text-to-video from script" da HeyGen, demonstrando como insights avançados de AI podem otimizar as taxas de conversão e simplificar os esforços de geração de leads, tudo a partir de um simples roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos para empreendedores e criativos, demonstrando a facilidade de construir um funil de vendas com um construtor sem código. O vídeo deve ter um estilo visual ilustrativo com cores vibrantes e uma narração energética, apresentando um avatar de AI guiando os espectadores pelo processo simples de editor de arrastar e soltar. Enfatize como os "AI avatars" da HeyGen tornam a criação de funis de vendas complexos acessível a todos, independentemente da habilidade técnica.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para equipes de vendas, destacando como um gerador de funil de vendas eficaz impulsiona uma geração de leads superior. O estilo visual deve ser orientado para resultados com cortes rápidos e sobreposições de texto claras e concisas, apoiado por uma narração impactante e direta. Utilize as "Subtitles/captions" da HeyGen para enfatizar estatísticas chave sobre insights aprimorados do cliente e conversão, garantindo que a mensagem ressoe fortemente mesmo sem som.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Explicadores de Funil de Vendas

Crie vídeos explicativos atraentes para seus funis de vendas de forma rápida e eficaz, guiando prospects em cada etapa com ferramentas impulsionadas por AI.

1
Step 1
Crie seu roteiro explicativo
Comece delineando as etapas principais do seu funil de vendas. Este roteiro formará a base do seu vídeo, aproveitando a capacidade de "Text-to-video from script" da HeyGen para dar vida à sua "Redação impulsionada por AI".
2
Step 2
Selecione seu avatar de AI
Escolha entre uma variedade diversificada de "AI avatars" para apresentar visualmente seu conceito de funil de vendas, dando vida ao seu roteiro com um porta-voz profissional, ideal para explicar "funis de vendas impulsionados por AI".
3
Step 3
Aplique a marca e refine
Utilize nosso "editor de arrastar e soltar" intuitivo para integrar os "Controles de marca (logotipo, cores)" da sua empresa, garantindo que o vídeo corresponda perfeitamente à sua identidade corporativa e mensagem.
4
Step 4
Exporte e compartilhe seu explicador
Finalize seu "vídeo explicativo" e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo o máximo alcance e impacto.

Aumente as Conversões com Histórias de Sucesso de Clientes AI

Aproveite a AI para criar vídeos autênticos de histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade para converter prospects dentro do seu funil de vendas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar vídeos explicativos de funil de vendas envolventes?

A HeyGen capacita os usuários a gerar rapidamente "vídeos explicativos" atraentes para seu "funil de vendas" aproveitando "AI avatars" e as capacidades de "Text-to-video from script". Isso permite a produção eficiente de conteúdo de alta qualidade que impulsiona o engajamento em seus "funis de vendas impulsionados por AI".

Posso construir facilmente um funil de vendas completo com as ferramentas da HeyGen?

Sim, a HeyGen atua como um "construtor de funil de vendas" intuitivo com sua interface de "construtor sem código" e extensos "modelos de funil". Os usuários podem personalizar facilmente as etapas do funil usando um "editor de arrastar e soltar" para criar sequências profissionais e eficazes.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para o conteúdo do meu funil de marketing?

A HeyGen oferece recursos criativos robustos, incluindo "Redação impulsionada por AI" para roteiros envolventes e "designs responsivos para dispositivos móveis" para garantir que seu conteúdo fique ótimo em qualquer dispositivo. Você também pode personalizar seu "vídeo explicativo" com "controles de marca" como logotipos e cores.

A HeyGen suporta geração de leads abrangente para meus esforços de marketing?

A HeyGen suporta "geração de leads" dentro do seu "funil de marketing" permitindo que você produza vídeos profissionais com "geração de narração" e "subtitles/captions". Esses vídeos podem ser otimizados com "redimensionamento de proporção e exportações" para várias plataformas para capturar mais prospects de forma eficaz.

