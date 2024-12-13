Gerador de Vídeos de Capacitação de Vendas para Resultados Incomparáveis

Crie vídeos de capacitação de vendas profissionais com avatares AI sem esforço e economize tempo valioso com atualizações fáceis.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto demonstrando como um gerador de vídeos de capacitação de vendas simplifica a criação de abordagens personalizadas. Direcione-se a profissionais de vendas com um estilo visual profissional, mas energético, destacando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para rápida implantação de conteúdo envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo de 90 segundos para gerentes de produto, mostrando como a plataforma de vídeo AI da HeyGen, aproveitando avatares AI sofisticados, pode produzir rapidamente explicações técnicas de produtos. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, informativo e envolvente, ilustrando claramente características complexas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de treinamento conciso de 2 minutos para novos representantes de vendas, ilustrando os principais benefícios dos vídeos de capacitação de vendas usando a HeyGen. Empregue um estilo visual dinâmico e educacional com uma narração clara. Este vídeo deve enfatizar a eficiência de converter texto em vídeo a partir de um roteiro para uma mensagem consistente em toda a equipe.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo impactante de 45 segundos para associados de desenvolvimento de negócios, explicando a proposta de valor do uso de vídeo AI em seus esforços de prospecção. O vídeo deve ter uma estética visual elegante, profissional e impactante, garantindo acessibilidade global através do recurso de Legendas automáticas da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Capacitação de Vendas

Crie rapidamente vídeos de capacitação de vendas envolventes que engajem seu público, transmitam mensagens-chave e gerem resultados com uma plataforma de vídeo AI intuitiva.

1
Step 1
Gere Seu Roteiro
Comece inserindo sua mensagem de vendas, utilizando as capacidades de texto para vídeo da plataforma para converter instantaneamente suas ideias em um roteiro de vídeo claro e editável.
2
Step 2
Selecione Avatar AI e Cena
Escolha a partir de uma galeria diversificada de avatares AI profissionais para ser seu apresentador na tela, dando vida à sua mensagem de vendas com um anfitrião virtual realista.
3
Step 3
Aprimore com Legendas
Garanta ampla acessibilidade e clareza para seu público gerando automaticamente legendas precisas para seu conteúdo de vídeo.
4
Step 4
Compartilhe e Exporte
Distribua seu vídeo de vendas concluído sem esforço exportando-o em vários formatos e proporções adequadas para todos os seus canais de distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Demonstre Sucesso do Cliente e ROI

Produza vídeos AI convincentes que destacam depoimentos de clientes e estudos de caso, construindo confiança e fechando negócios mais rapidamente.

Como a plataforma de vídeo AI da HeyGen melhora o conteúdo de capacitação de vendas?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo AI avançada projetada para gerar vídeos de capacitação de vendas profissionais de forma eficiente. Ela permite transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares AI realistas e narrações de alta qualidade, simplificando significativamente o seu processo de produção de vídeos.

Posso personalizar meus vídeos de capacitação de vendas com as ferramentas AI da HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece capacidades robustas para personalizar seus vídeos de capacitação de vendas. Você pode utilizar vários modelos de vídeo, incorporar seus controles de marca específicos, como logotipos e cores, e fazer atualizações fáceis para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de vendas para um público global com diversos idiomas?

A HeyGen permite que você alcance um público global ao suportar a criação de vídeos em mais de 140 idiomas, com geração de narrações de alta qualidade. Ela também inclui legendas e subtítulos automáticos, garantindo que seus vídeos de capacitação de vendas sejam acessíveis e impactantes em todo o mundo.

Quais são as capacidades da HeyGen para compartilhar e gerenciar vídeos de capacitação de vendas?

A HeyGen simplifica o compartilhamento e a gestão dos seus vídeos de capacitação de vendas. Você pode facilmente compartilhar e exportar seus vídeos AI finalizados em vários formatos, facilitando a colaboração em equipe e a distribuição eficiente em seus canais de vendas.

