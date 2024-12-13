Criador de Vídeos Promocionais de Vendas: Crie Anúncios Impressionantes Instantaneamente

Crie facilmente vídeos promocionais envolventes que aumentam suas vendas, projetados com templates e cenas profissionais para cada campanha.

Gere um vídeo promocional vibrante de 15 segundos, projetado para pequenos empresários que desejam anunciar rapidamente uma promoção relâmpago e aumentar as vendas. Este vídeo promocional deve apresentar um estilo visual dinâmico com gráficos modernos e atraentes, acompanhado por uma trilha sonora animada e energética. Os "Templates & scenes" do HeyGen podem ser utilizados de forma eficaz para agilizar o processo de criação, garantindo um resultado profissional e envolvente para qualquer criador de vídeos promocionais de vendas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional elegante de 30 segundos direcionado a marcas de e-commerce que estão lançando uma nova coleção ou produto, servindo como um componente poderoso de suas campanhas de marketing. A estética visual deve ser limpa e profissional, exibindo imagens de produtos de alta qualidade com transições sutis. Uma trilha sonora de fundo suave e envolvente e uma narração clara e persuasiva, habilmente criada usando o recurso "Geração de voz" do HeyGen, guiarão efetivamente o público pelas novas ofertas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um anúncio de vídeo dinâmico de 20 segundos especificamente para varejistas que promovem descontos sazonais ou exclusivos, projetado para ser um anúncio promocional altamente eficaz. Este anúncio envolvente deve empregar um esquema de cores brilhante, efeitos sonoros emocionantes e animações de texto dinâmicas para destacar a urgência e o valor da oferta. Certifique-se de que as "Legendas" do HeyGen sejam exibidas de forma proeminente, garantindo que a mensagem seja clara e acessível mesmo quando visualizada sem som, maximizando seu impacto.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 45 segundos explicando um novo aplicativo ou software, adaptado para startups de tecnologia que buscam criar vídeos com ideias criativas. O estilo visual deve ser limpo, incorporando infográficos animados e demonstrações claras da interface do usuário, enquanto o áudio apresenta uma narração amigável e informativa. Ao aproveitar a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, as startups podem transformar eficientemente suas descrições detalhadas de produtos em uma narrativa visual envolvente e abrangente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais de Vendas

Crie facilmente vídeos promocionais envolventes que aumentam suas vendas e campanhas de marketing com nosso intuitivo Criador de Vídeos Promocionais com IA. Não são necessárias habilidades de edição!

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando de nossa diversa biblioteca de templates de vídeo profissionalmente projetados ou comece do zero com uma tela em branco para liberar sua criatividade.
2
Step 2
Personalize Sua História
Dê vida à sua narrativa adicionando animações de texto dinâmicas, selecionando mídia de nossa biblioteca de estoque e incorporando música para definir o tom perfeito.
3
Step 3
Aprimore com IA
Aproveite nossos recursos inteligentes de IA para gerar facilmente narrações cativantes e legendas precisas, tornando sua mensagem acessível e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Conclua seu processo de criação exportando seu vídeo de alta qualidade, pronto para ser compartilhado online em várias plataformas de redes sociais para atrair novos clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Clientes

.

Aproveite a IA para transformar histórias de sucesso de clientes em conteúdo promocional poderoso que gera confiança e conversões.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos promocionais envolventes?

O HeyGen é um avançado Criador de Vídeos Promocionais com IA que permite gerar vídeos promocionais impressionantes sem esforço. Aproveite uma ampla seleção de templates de vídeo e recursos poderosos de IA para criar anúncios envolventes que aumentam efetivamente as vendas de suas campanhas de marketing.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para criar anúncios de vídeo?

O HeyGen utiliza recursos de IA de ponta, incluindo avatares de IA realistas e geração de texto para vídeo, para simplificar a criação de anúncios de vídeo dinâmicos. Você também pode gerar narrações de IA e legendas automáticas, tornando o HeyGen um editor de vídeo online intuitivo.

Posso personalizar meus vídeos promocionais com o editor do HeyGen?

Com certeza! O editor de vídeo online do HeyGen oferece amplos controles de branding para incorporar seu logotipo e cores, juntamente com uma rica biblioteca de mídia de ativos de estoque. Adicione facilmente animações de texto, música e use templates de vídeo personalizáveis para tornar cada vídeo promocional exclusivamente seu.

Como o HeyGen possibilita a distribuição eficaz de conteúdo promocional nas redes sociais?

O HeyGen otimiza seus vídeos promocionais para várias plataformas de redes sociais com redimensionamento de proporção de aspecto e opções de exportação flexíveis. Crie anúncios de vídeo cativantes e campanhas de marketing projetadas para envolver seu público e aumentar as vendas em todos os seus canais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo