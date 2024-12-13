Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos sobre "Conteúdo de Segurança no Trabalho" direcionado a novos funcionários, destacando protocolos de segurança essenciais na chegada. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com gráficos brilhantes e limpos, enquanto o áudio deve ter uma narração animada e amigável. Utilize os avatares de AI da HeyGen para guiar os espectadores pelas principais áreas de segurança, tornando o treinamento imediatamente compreensível.

