gerador de vídeo de segurança: Crie treinamentos envolventes rapidamente

Revolucione o treinamento de funcionários com vídeos de segurança dinâmicos. Utilize os avatares de AI da HeyGen para dar vida ao seu treinamento de conformidade, garantindo maior engajamento.

Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos sobre "Conteúdo de Segurança no Trabalho" direcionado a novos funcionários, destacando protocolos de segurança essenciais na chegada. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com gráficos brilhantes e limpos, enquanto o áudio deve ter uma narração animada e amigável. Utilize os avatares de AI da HeyGen para guiar os espectadores pelas principais áreas de segurança, tornando o treinamento imediatamente compreensível.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo detalhado de 60 segundos de "Aprendizagem Baseada em Cenários" especificamente para a equipe de manutenção, ilustrando procedimentos seguros para bloqueio/etiquetagem de equipamentos. O estilo visual e de áudio deve ser altamente preciso e instrutivo, com animações claras passo a passo e uma narração calma e autoritária. Aproveite o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar imagens industriais realistas, aumentando a relevância prática do treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo impactante de 30 segundos para todos os funcionários sobre "Treinamento de Conformidade" em relação à privacidade de dados. Este vídeo deve empregar um estilo visual profissional, porém acessível, utilizando infográficos limpos e uma narração tranquilizadora e clara para transmitir informações complexas de forma simples. Garanta acessibilidade para diversos aprendizes gerando legendas precisas com a HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo crítico de 60 segundos de "Treinamento de Resposta a Emergências" demonstrando o uso adequado de extintores de incêndio para todos os funcionários e equipes de resposta a emergências. O estilo visual deve ser direto e urgente, com cenas de ação realistas e uma narração instrutiva e autoritária. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir que o vídeo esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas de comunicação interna.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeo de Segurança

Transforme rapidamente protocolos de segurança complexos em treinamentos em vídeo envolventes e eficazes com nossa plataforma intuitiva movida por AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo seu roteiro de segurança. Use o Gerador de Roteiros AI integrado para rapidamente delinear seus principais pontos e procedimentos de segurança, fornecendo a base textual para uma mensagem de vídeo clara e precisa.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Avatar AI
Escolha entre uma variedade de avatares AI para apresentar suas informações de segurança. Navegue por nossos extensos Modelos de Vídeo e biblioteca de mídia para encontrar as cenas e fundos perfeitos que aprimoram visualmente seu vídeo de segurança, tornando seu conteúdo envolvente e relacionável.
3
Step 3
Adicione Voz e Branding
Adicione narrações profissionais e gere automaticamente legendas precisas para melhorar a acessibilidade. Aplique seus controles de marca, como logotipos e cores, para garantir que seu vídeo de segurança esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de segurança selecionando sua proporção preferida e exportando-o em vários formatos. Facilmente Exporte e Compartilhe seu vídeo finalizado para seu sistema de gestão de aprendizagem ou outras plataformas, garantindo que sua equipe tenha acesso imediato ao treinamento de segurança crítico.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Segurança Complexos e Melhore a Educação

.

Transforme procedimentos de segurança detalhados em vídeos claros, compreensíveis e envolventes de segurança com AI para um treinamento eficaz de funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de segurança envolventes?

A HeyGen atua como um gerador intuitivo de vídeos de treinamento de segurança com AI, transformando roteiros em vídeos de treinamento envolventes rapidamente. Com avatares de AI e uma variedade de modelos de vídeo, os usuários podem produzir conteúdo atraente de forma eficiente para melhorar a segurança no trabalho.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de segurança no trabalho?

A HeyGen fornece um criador de vídeos de segurança abrangente com ferramentas de edição de vídeo para personalizar efetivamente o conteúdo de segurança no trabalho. Você pode utilizar uma extensa biblioteca de mídia, animações de texto dinâmicas e controles de marca para criar materiais de aprendizagem baseados em cenários adaptados às suas necessidades específicas.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de segurança em vários idiomas de forma eficiente?

Sim, a HeyGen permite a criação eficiente de vídeos de treinamento de segurança em vários idiomas, aproveitando avatares de AI e capacidades de texto para vídeo. Ela gera automaticamente narrações e legendas, garantindo que seu treinamento de conformidade e conteúdo de treinamento de funcionários seja acessível a uma força de trabalho diversificada globalmente.

Como a HeyGen garante vídeos de segurança de alta qualidade e acessíveis?

A HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de segurança ao fornecer ferramentas robustas para produção de alta qualidade e acessibilidade. Inclui legendas automáticas e várias opções de exportação, tornando seus materiais educativos que salvam vidas facilmente compartilháveis e compreensíveis para o engajamento do público em diferentes plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo