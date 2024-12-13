Ferramenta de Vídeo de Segurança para Treinamento Envolvente

Crie vídeos de treinamento de segurança modernos e envolventes sem esforço usando nossa plataforma de IA e avatares de IA realistas para um aprendizado visual impactante.

396/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo prático de conscientização de segurança de 90 segundos para trabalhadores da construção civil e supervisores de obra, focando em riscos comuns no local de trabalho específicos de canteiros de obras. O estilo visual deve ser realista e demonstrar procedimentos corretos, apoiado por um tom sério, mas instrutivo. Utilize os avatares de IA da HeyGen para retratar vários papéis, tornando o conteúdo mais próximo e enfatizando a visualização de riscos de maneira convincente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade detalhado de 2 minutos para profissionais de RH e oficiais de segurança, detalhando procedimentos de emergência e planos de evacuação. O vídeo precisa de uma apresentação visual estruturada, passo a passo, com uma voz autoritária, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para garantir uma aparência consistente e profissional. Este recurso servirá como um componente crucial para vídeos de treinamento de segurança eficazes dentro de qualquer organização.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de microaprendizagem de segurança envolvente de 45 segundos para funcionários existentes que precisam de atualizações rápidas de conformidade. O estilo visual deve ser conciso e fácil de digerir, incorporando gráficos animados e uma narrativa clara, ainda mais aprimorada pelas Legendas/captions da HeyGen para acessibilidade em vários ambientes de aprendizagem. Este vídeo curto visa reforçar protocolos de segurança chave através do aprendizado visual, garantindo conscientização contínua sobre segurança.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona uma ferramenta de vídeo de segurança

Simplifique a criação de vídeos de treinamento de segurança envolventes e em conformidade para sua força de trabalho com nossa plataforma de IA intuitiva.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione de uma biblioteca de modelos profissionais ou comece com uma tela em branco para rapidamente esboçar seus vídeos de treinamento de segurança.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Apresentadores
Cole seu roteiro de protocolos de segurança e selecione de uma gama diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem com clareza.
3
Step 3
Aplique Melhorias e Refine
Incorpore visuais, música de fundo e legendas automáticas para garantir que seus vídeos de segurança no local de trabalho sejam abrangentes e acessíveis.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Gere seu vídeo de segurança final em vários formatos, incluindo Exportação SCORM, para integração perfeita com seu sistema de gestão de aprendizagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistificar Protocolos de Segurança Complexos

.

Transforme perigos complexos no local de trabalho e procedimentos de emergência em conteúdo visualmente envolvente e facilmente compreensível para um aprendizado visual eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen oferece suporte técnico às plataformas LMS existentes para treinamento de segurança?

A HeyGen é projetada para integrar-se perfeitamente aos seus Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS) existentes por meio de capacidades de Exportação SCORM. Este recurso técnico garante que seus vídeos de treinamento de segurança de alta qualidade possam ser facilmente implantados e rastreados, simplificando suas iniciativas de treinamento de conformidade.

Quais capacidades únicas de IA a HeyGen oferece para criar vídeos de segurança no local de trabalho envolventes?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e um criador de vídeos de IA intuitivo para ajudá-lo a produzir vídeos de segurança personalizados com narrativas envolventes. Isso permite a criação de conteúdo dinâmico que captura a atenção e comunica efetivamente a conscientização crítica sobre segurança para sua força de trabalho.

A HeyGen pode facilitar a criação de conteúdo de aprendizado visual diversificado e impactante para protocolos de segurança?

Sim, a HeyGen oferece uma plataforma flexível e fácil de usar com uma rica biblioteca de modelos, permitindo que você desenvolva rapidamente uma variedade de materiais de aprendizado visual para protocolos de segurança. Isso simplifica o processo de comunicação de perigos complexos no local de trabalho e procedimentos de emergência.

Como a HeyGen pode ajudar a tornar os vídeos de segurança acessíveis a uma força de trabalho global ou diversa?

A HeyGen melhora a acessibilidade para sua força de trabalho diversa oferecendo recursos como Tradução com 1 Clique e Legendas automáticas. Essas capacidades técnicas garantem que vídeos vitais de conscientização sobre segurança e vídeos de treinamento sejam compreendidos em diferentes idiomas e necessidades.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo