Crie um vídeo profissional de segurança no local de trabalho de 60 segundos, voltado para novos funcionários de escritório, delineando claramente os procedimentos básicos de evacuação de emergência. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, apresentando um avatar de IA que fornece instruções concisas com uma voz calma e autoritária, aprimorada por uma música de fundo corporativa clara. Este vídeo utiliza os avatares de IA da HeyGen para garantir uma entrega consistente e envolvente.

Gerar Vídeo