Sim, o HeyGen facilita a distribuição e gestão fácil de seus vídeos de treinamento de segurança, crucial para equipes de RH. Você pode exportar vídeos em vários formatos, incluindo SCORM, para integração perfeita com LMS e acompanhamento de taxas de conclusão, ou usar o player de vídeo multilíngue do HeyGen para alcançar populações de funcionários diversas de forma eficaz.