Criador de Vídeos de Protocolos de Segurança: Aumente a Segurança no Local de Trabalho

Crie vídeos de treinamento dinâmicos para funcionários com facilidade usando avatares de IA que garantem instruções de segurança claras e consistentes.

Desenvolva um vídeo de treinamento de segurança de 45 segundos voltado para novos funcionários de escritório, projetado para familiarizá-los rapidamente com a segurança crítica do escritório. Utilize um avatar de IA envolvente para apresentar as principais rotas de evacuação e procedimentos de emergência, mantendo um estilo visual limpo e profissional com infográficos fáceis de entender. O áudio deve apresentar uma narração clara e tranquilizadora, gerada de forma eficaz usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo que os protocolos de segurança vitais sejam comunicados de forma clara e concisa a cada novo membro da equipe.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo informativo de segurança de 60 segundos direcionado a operadores de linha de fabricação, demonstrando etapas precisas para operar um equipamento específico enquanto adere a protocolos de segurança rigorosos. A apresentação visual deve ser altamente prática e detalhada, incorporando imagens relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para destacar o manuseio correto e as características de segurança. O áudio deve consistir em um conjunto de instruções claras e concisas entregues via narração, garantindo que este vídeo crítico forneça orientação abrangente para manter um ambiente de trabalho seguro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo urgente de segurança no local de trabalho de 30 segundos projetado para todos os funcionários, delineando ações imediatas durante um incêndio ou emergência médica. O estilo visual deve ser dinâmico e orientado para a ação, usando cortes rápidos e dicas visuais para transmitir urgência sem pânico, enquanto uma narração autoritária fornece instruções concisas. Crucialmente, habilite legendas para garantir acessibilidade e clareza mesmo em situações barulhentas ou estressantes, reforçando assim protocolos de segurança vitais para todos.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de treinamento de segurança de 40 segundos envolvente para funcionários de escritório, focando nas melhores práticas de cibersegurança e prevenção de phishing. O design visual deve ser moderno e ligeiramente animado, aproveitando diversos modelos e cenas para ilustrar ameaças digitais comuns de maneira clara e relacionável, acompanhado por uma narração amigável, mas firme. Este vídeo informativo visa tornar os complexos protocolos de segurança digital compreensíveis e acionáveis para todos os funcionários, aumentando a conscientização geral sobre segurança digital.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Protocolos de Segurança

Produza rapidamente vídeos profissionais e envolventes de protocolos de segurança para treinamento e conscientização de funcionários, garantindo que sua equipe esteja bem informada e protegida.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Segurança
Comece colando seu roteiro de protocolo de segurança diretamente na plataforma para utilizar suas capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar suas instruções de segurança, tornando o conteúdo do seu criador de vídeo de IA mais envolvente.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Aplique os controles de marca da sua empresa, como logotipos e cores, para garantir que seus modelos de vídeo estejam alinhados com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Segurança
Exporte seus vídeos de conscientização sobre segurança finalizados em vários formatos de proporção, prontos para distribuição imediata à sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Protocolos de Segurança Complexos

.

Comunique claramente procedimentos e diretrizes de segurança intrincados, tornando informações complexas facilmente compreensíveis para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de segurança?

O HeyGen permite que você produza rapidamente vídeos profissionais de treinamento de segurança usando avatares de IA e modelos de vídeo pré-desenhados. Você pode transformar roteiros em vídeos envolventes de conscientização sobre segurança sem precisar de equipamentos complexos ou atores.

Quais recursos o HeyGen oferece para fazer vídeos de segurança no local de trabalho?

O HeyGen fornece um avançado criador de vídeos de segurança online com recursos como avatares de IA realistas e funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro. Você pode incorporar sua marca, aproveitar uma biblioteca de mídia abrangente e garantir que seus protocolos de segurança sejam claramente comunicados.

Posso criar vídeos de segurança em vários idiomas com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece suporte multilíngue, permitindo que você gere narrações e legendas para seus vídeos de segurança. Isso garante que seus vídeos críticos de conscientização sobre segurança e treinamento de funcionários alcancem todos os funcionários de forma eficaz, independentemente de seu idioma nativo.

Como o HeyGen acelera a produção de vídeos essenciais de protocolos de segurança?

O HeyGen é um criador de vídeos de segurança online eficiente que acelera drasticamente a criação de vídeos de protocolos de segurança convertendo texto para vídeo a partir de roteiro em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA. Isso permite a implantação rápida de vídeos de treinamento de conscientização sobre segurança cruciais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo