Desenvolva um vídeo de treinamento de segurança de 45 segundos voltado para novos funcionários de escritório, projetado para familiarizá-los rapidamente com a segurança crítica do escritório. Utilize um avatar de IA envolvente para apresentar as principais rotas de evacuação e procedimentos de emergência, mantendo um estilo visual limpo e profissional com infográficos fáceis de entender. O áudio deve apresentar uma narração clara e tranquilizadora, gerada de forma eficaz usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo que os protocolos de segurança vitais sejam comunicados de forma clara e concisa a cada novo membro da equipe.

Gerar Vídeo