Gerador de Vídeo de Protocolo de Segurança: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes

Transforme rapidamente seus roteiros de segurança em vídeos de conformidade profissionais e envolventes usando texto-para-vídeo intuitivo a partir de um roteiro.

Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos direcionado a novos contratados em um ambiente corporativo, projetado para introduzir vídeos fundamentais de segurança no local de trabalho. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando avatares de IA amigáveis para fornecer instruções claras e concisas, enquanto o áudio mantém um tom acessível e informativo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 60 segundos para funcionários existentes que precisam de uma atualização sobre as recentes mudanças no treinamento de conformidade relacionadas aos requisitos da OSHA. Este vídeo deve adotar um estilo visual direto e autoritário, com texto e gráficos proeminentes na tela para esclarecer pontos-chave, gerados de forma eficiente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um lembrete rápido de 30 segundos sobre o gerador de vídeo de protocolo de segurança para todos os funcionários em um escritório de vários andares, focando nos procedimentos de evacuação de emergência. O estilo visual e de áudio deve transmitir uma sensação de urgência calma, descrevendo claramente as rotas de fuga e pontos de encontro, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para implantação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma peça informativa de 50 segundos para técnicos de campo demonstrando a aplicação correta de equipamentos de proteção individual especializados como parte de seus vídeos de treinamento de segurança. Esta produção de criador de vídeo de IA deve apresentar um guia visual prático e passo a passo, apoiado por exemplos relevantes do mundo real obtidos da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhado por uma narração clara e instrutiva.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Protocolo de Segurança

Crie rapidamente vídeos de treinamento de segurança profissionais e envolventes para garantir a conformidade no local de trabalho e a compreensão dos funcionários, impulsionados por IA.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo
Comece colando seus protocolos de segurança ou escrevendo novos roteiros. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro transforma instantaneamente seu texto em uma narrativa de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar suas informações. Enriqueça ainda mais sua mensagem com modelos de vídeo envolventes e cenas relevantes para a segurança no local de trabalho.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Aplique os controles de Branding da sua empresa, como logotipos e cores, a cada vídeo. Isso garante que seus vídeos de protocolo de segurança reflitam consistentemente a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de treinamento de segurança de alta qualidade. Exporte-o facilmente em vários formatos de proporção para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas, garantindo amplo alcance e conformidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

.

Explique claramente protocolos de segurança intrincados e procedimentos técnicos usando vídeo de IA, tornando-os facilmente compreensíveis para todo o pessoal.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de protocolo de segurança?

A HeyGen oferece um poderoso criador de vídeos de IA que simplifica a criação de vídeos de protocolo de segurança. Nossa plataforma fácil de usar permite que você use Texto-para-vídeo a partir de um roteiro e avatares de IA realistas para produzir vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente.

A HeyGen pode ajudar minha organização a criar vídeos de segurança no local de trabalho com marca?

Com certeza, a HeyGen capacita as organizações a criar vídeos profissionais de segurança no local de trabalho e materiais de treinamento de conformidade. Utilize controles de Branding para logotipos e cores, juntamente com modelos de vídeo personalizáveis e uma extensa biblioteca de mídia, para manter a consistência da marca.

A HeyGen suporta múltiplos idiomas para vídeos de treinamento de segurança?

Sim, a HeyGen oferece suporte a múltiplos idiomas para seus vídeos de treinamento de segurança, garantindo que sua mensagem alcance equipes remotas diversas. Gere facilmente narrações e legendas/legendas para atender às necessidades globais de treinamento de conformidade.

Qual é o processo para criar um vídeo de segurança com a HeyGen?

Criar um vídeo de segurança com a HeyGen é simples usando nossa plataforma fácil de usar. Você pode começar com modelos de vídeo ou Texto-para-vídeo a partir de um roteiro, escolher um avatar de IA e gerar seu vídeo de alta qualidade de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo