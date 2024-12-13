Crie um "vídeo de treinamento de segurança no trabalho" envolvente de 45 segundos, projetado para novos contratados, apresentando-os aos protocolos de segurança essenciais. O estilo visual deve ser brilhante e acolhedor, com gráficos limpos e um avatar de IA amigável para transmitir informações-chave, complementado por uma narração calma e profissional. Utilize os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para dar vida a este conteúdo envolvente.

Gerar Vídeo