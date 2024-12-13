Criador de Vídeos de Treinamento de Protocolos de Segurança para Aprendizado Impactante

Aumente a compreensão e retenção dos funcionários transformando diretrizes complexas em conteúdo envolvente usando avatares de IA.

Crie um "vídeo de treinamento de segurança no trabalho" envolvente de 45 segundos, projetado para novos contratados, apresentando-os aos protocolos de segurança essenciais. O estilo visual deve ser brilhante e acolhedor, com gráficos limpos e um avatar de IA amigável para transmitir informações-chave, complementado por uma narração calma e profissional. Utilize os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para dar vida a este conteúdo envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de treinamento de resposta a emergências" impactante de 60 segundos para todos os funcionários, demonstrando claramente as rotas e procedimentos de evacuação. Este vídeo deve empregar um estilo visual realista, baseado em cenários, com uma urgência sutil no áudio, utilizando efetivamente os Modelos e cenas da HeyGen para desenvolvimento rápido e geração de Narração para instruções claras.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo explicativo" conciso de 30 segundos sobre "procedimentos de segurança adequados" para máquinas específicas, direcionado ao pessoal de manutenção. A apresentação visual deve ser altamente instrutiva com close-ups do equipamento, acompanhada por uma narração de áudio direta e clara, e suportada pelas Legendas da HeyGen para acessibilidade, aproveitando seu suporte de Biblioteca de mídia/estoque para visuais relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma atualização informativa de "treinamento de saúde e segurança" de 90 segundos para gerentes, focando em novos pontos de conformidade regulatória. O estilo visual deve ser profissional e corporativo, integrando gráficos em movimento dinâmicos e texto nítido na tela, com uma entrega de áudio autoritária, mas envolvente. Empregue o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen para adaptar o vídeo para várias plataformas e apresente avatares de IA como apresentadores para um visual polido.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento de Protocolos de Segurança

Crie rapidamente vídeos de treinamento de protocolos de segurança envolventes e informativos que aumentam a compreensão e retenção dos funcionários, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece convertendo seus protocolos ou diretrizes de segurança em um roteiro claro. Nossa plataforma usa Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de IA profissional para apresentar suas informações de segurança, tornando-as mais relacionáveis e envolventes para seus funcionários.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Refine seu vídeo com geração de Narração profissional para garantir uma entrega clara e impactante de suas mensagens de segurança, melhorando a compreensão dos funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento utilizando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, tornando-o pronto para distribuir seu vídeo para sua equipe para melhorar a conformidade de segurança.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

.

Explique claramente protocolos e procedimentos de segurança complexos usando visuais gerados por IA envolventes e vídeos explicativos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de segurança envolventes?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos de treinamento de segurança envolventes e informativos com avatares de IA e visuais dinâmicos. Nossa plataforma transforma seus roteiros em conteúdo cativante, garantindo maior compreensão e retenção dos funcionários sobre protocolos de segurança críticos.

O que torna os vídeos de treinamento de segurança gerados por IA eficazes com a HeyGen?

Os vídeos de treinamento de segurança gerados por IA da HeyGen aproveitam avatares de IA realistas e tecnologia de texto-para-vídeo para oferecer vídeos de treinamento de segurança no trabalho consistentes e profissionais. Essa abordagem garante que suas mensagens de segurança sejam claras, visualmente atraentes e facilmente atualizadas para refletir as diretrizes de segurança mais recentes.

A HeyGen oferece modelos para criação rápida de vídeos de treinamento de protocolos de segurança?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos de vídeo de segurança projetados para agilizar a criação de vídeos de treinamento de protocolos de segurança. Você pode personalizar facilmente esses modelos com seu conteúdo específico, branding e geração de narração, tornando a HeyGen um criador eficiente de vídeos de treinamento de protocolos de segurança.

Posso personalizar o gerador de vídeo de IA da HeyGen para criar vídeos de segurança profissionais?

Absolutamente. O gerador de vídeo de IA da HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você crie vídeos de segurança profissionais adaptados às necessidades exclusivas de sua organização. Você pode escolher entre vários avatares de IA, fundos e utilizar a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir que seus vídeos de treinamento de segurança estejam perfeitamente alinhados com seus padrões.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo