Desenvolva um vídeo urgente de treinamento de segurança de 45 segundos ilustrando procedimentos de emergência para todos os funcionários. O estilo visual deve ser direto e passo a passo, usando gráficos ousados na tela e uma voz clara e autoritária para guiar os espectadores através de ações críticas. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para demonstrar os movimentos e respostas corretas de maneira realista e concisa.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento envolvente de 30 segundos para funcionários que precisam de atualizações sobre protocolos de segurança específicos, utilizando uma abordagem baseada em cenários. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante e positivo, talvez com um toque de animação amigável ou gráficos simplificados, acompanhado por uma voz animada e encorajadora. Este vídeo pode usar efetivamente os modelos e cenas da HeyGen para configurar rapidamente situações comuns no local de trabalho.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos usando um gerador de vídeo de programa de segurança, voltado para uma força de trabalho internacional e aprendizes diversos. A estética visual deve ser moderna e acessível, com uma narração profissional explicando claramente instruções de segurança complexas. Certifique-se de que o vídeo aproveite o recurso de legendas da HeyGen para melhorar a compreensão e acessibilidade para falantes não nativos ou pessoas com deficiência auditiva.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Programa de Segurança

Crie facilmente vídeos de treinamento de segurança envolventes e em conformidade para o seu local de trabalho com ferramentas alimentadas por IA, garantindo comunicação clara e compreensão dos funcionários.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de "modelos e cenas" profissionalmente projetados para "vídeos de treinamento de segurança", proporcionando um início estruturado para o seu projeto.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento selecionando um "avatar de IA" para apresentar seu conteúdo. Isso ajuda a tornar os "vídeos de treinamento de segurança no trabalho" mais dinâmicos e relacionáveis.
3
Step 3
Aplique Narração e Legendas
Gere uma "narração" com som natural a partir do seu roteiro, garantindo uma narração clara e consistente para suas mensagens de segurança. Isso torna o conteúdo mais claro para "equipes de RH".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu projeto e "exporte" seu vídeo de alta qualidade usando várias opções de "redimensionamento e exportação de proporção", tornando seus "vídeos de treinamento envolventes" prontos para implantação.

Esclareça Informações de Segurança Complexas

Transforme facilmente protocolos de segurança intrincados e procedimentos de emergência em instruções de vídeo facilmente compreensíveis.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento de segurança no trabalho?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros em vídeos de treinamento envolventes, completos com avatares de IA realistas e narrações profissionais. Isso permite que as equipes de RH criem de forma eficiente vídeos de treinamento de segurança no trabalho de alta qualidade e impacto, otimizando os processos de treinamento de conformidade.

O que torna a HeyGen um gerador eficaz de vídeos de instrução de segurança?

A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva com modelos personalizáveis, permitindo a criação rápida de diversos vídeos de instrução de segurança para qualquer procedimento de emergência. Os usuários podem facilmente adicionar branding, legendas e aproveitar o suporte multilíngue para garantir uma comunicação clara para todos os públicos.

O gerador de vídeo de IA da HeyGen pode atender a diversas necessidades de vídeos de programas de segurança?

Com certeza. O gerador de vídeo de IA da HeyGen converte texto diretamente em vídeos dinâmicos de programas de segurança, perfeitos para treinamentos baseados em cenários ou para explicar protocolos complexos. Essa flexibilidade garante que seu conteúdo de treinamento de segurança seja abrangente e adaptado a requisitos específicos do programa.

Como a HeyGen garante vídeos de treinamento envolventes para conformidade?

A HeyGen ajuda a criar vídeos de treinamento envolventes oferecendo uma gama de opções de personalização, incluindo diferentes avatares e vozes de IA, além da capacidade de integrar sua própria mídia. Isso possibilita a produção de conteúdo de treinamento de conformidade atraente que captura a atenção e melhora a retenção de conhecimento.

