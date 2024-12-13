Criador de Vídeos de Procedimentos de Segurança: Crie Treinamentos Envolventes

Desmistifique procedimentos complexos de saúde e segurança com vídeos envolventes. Nossos avatares de AI garantem maior compreensão e retenção dos funcionários.

499/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos voltado para a equipe técnica e novos contratados, projetado para desmistificar procedimentos complexos de saúde e segurança para operação de máquinas. O vídeo deve apresentar um estilo visual explicativo com diagramas animados ilustrando cada etapa, acompanhado por uma voz animada, mas informativa. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar eficientemente as instruções procedimentais detalhadas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de segurança envolvente de 45 segundos para a força de trabalho geral e novos contratados, focando na importância dos equipamentos de proteção individual (EPI). A apresentação visual deve ser dinâmica e visualmente atraente, incorporando clipes curtos e impactantes e música de fundo energética, entregue por uma voz amigável. Acelere a criação usando os Modelos & cenas da HeyGen para construir rapidamente um módulo de treinamento de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo crítico de 2 minutos usando um criador de vídeos de procedimentos de segurança para funcionários em ambientes de alto risco, detalhando um procedimento específico de bloqueio/etiquetagem. O estilo visual e de áudio deve ser sério e realista, mostrando visuais claros e passo a passo do procedimento com uma voz instrucional autoritária. Garanta acessibilidade para todos os espectadores integrando Legendas da HeyGen para cada palavra falada.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Procedimentos de Segurança

Transforme diretrizes de segurança complexas em vídeos de treinamento envolventes e de alta qualidade com AI, aumentando a compreensão e retenção dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Segurança
Insira seus procedimentos de segurança como texto. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converte instantaneamente seu conteúdo na base para seus vídeos de treinamento de segurança.
2
Step 2
Escolha Apresentadores de AI
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de AI para apresentar suas informações de segurança. Isso cria vídeos de treinamento envolventes e de alta qualidade que capturam a atenção e transmitem claramente instruções críticas.
3
Step 3
Adicione Legendas para Clareza
Aumente a compreensão e acessibilidade dos funcionários gerando Legendas precisas para seu vídeo. Isso garante que instruções de segurança vitais sejam claramente entendidas por todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos Finais
Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seus vídeos de segurança no trabalho finalizados para várias plataformas. Publique e compartilhe seu material de treinamento em conformidade de forma contínua.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento de Funcionários

.

Aproveite a AI para criar vídeos de treinamento de segurança dinâmicos que capturam a atenção e melhoram a memorização de informações críticas de segurança.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de procedimentos de segurança?

A HeyGen atua como um gerador de vídeos de AI avançado, simplificando a produção de vídeos de treinamento de segurança envolventes e de alta qualidade. Sua funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares de AI permite que os usuários transformem rapidamente conteúdo escrito em vídeos profissionais de segurança no trabalho sem edição complexa.

A HeyGen pode incorporar recursos de marca e acessibilidade em vídeos de treinamento de conformidade?

Sim, a HeyGen permite controles robustos de marca, permitindo que você integre perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa. Ela também gera automaticamente narrações e legendas, garantindo que seus vídeos de treinamento de conformidade sejam acessíveis e melhorem a compreensão dos funcionários.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para produzir eficientemente vídeos de treinamento de segurança dinâmicos?

A HeyGen fornece uma rica biblioteca de modelos e cenas para iniciar seus vídeos de treinamento de segurança dinâmicos e interativos. Com recursos como redimensionamento de proporção e exportações, você pode rapidamente adaptar e entregar conteúdo em várias plataformas para uma retenção ideal dos funcionários.

Como os avatares de AI melhoram a eficácia dos vídeos de segurança no trabalho criados com a HeyGen?

Os avatares de AI da HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional na tela, ajudando a desmistificar procedimentos complexos de saúde e segurança em seus vídeos de segurança no trabalho. Eles entregam informações de forma clara, melhorando a compreensão e o engajamento dos funcionários para mensagens críticas de segurança.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo