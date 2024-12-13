Crie um vídeo de treinamento de segurança no trabalho de 60 segundos, ilustrando os procedimentos de evacuação de emergência para um edifício de escritórios com vários andares, direcionado a todos os funcionários e novos contratados. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e profissional, com gráficos animados e uma narração calma e autoritária. Utilizando os avatares de IA da HeyGen, apresente as etapas principais dos protocolos de segurança, desde o reconhecimento do alarme até os pontos de encontro designados, garantindo que o recurso Texto-para-vídeo a partir do roteiro assegure precisão e consistência.

