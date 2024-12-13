Criador de Vídeos de Orientação de Segurança: Crie Treinamentos Envolventes

Simplifique a integração de funcionários com vídeos de segurança no local de trabalho envolventes, aproveitando poderosos avatares de AI.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de treinamento de segurança de 45 segundos voltado para funcionários existentes em departamentos de alto risco, detalhando procedimentos adequados de saída de emergência com um estilo visual profissional e passo a passo, apresentando exemplos claros do mundo real e uma narração autoritária. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para gerar rapidamente instruções precisas, permitindo fácil personalização do conteúdo à medida que os protocolos de segurança evoluem.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo informativo de 30 segundos sobre segurança no local de trabalho abordando o uso de extintores de incêndio, direcionado a todos os funcionários de diversas origens linguísticas com gráficos limpos e ilustrativos e uma voz neutra e clara. Melhore a acessibilidade e compreensão usando as Legendas da HeyGen, que podem ser facilmente adaptadas para suporte multilíngue, garantindo que todos compreendam rapidamente os pontos cruciais de segurança.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo inspirador de 90 segundos de segurança projetado para gerência e líderes de equipe, enfatizando a importância de fomentar uma cultura de segurança proativa com um estilo visual moderno e dinâmico e música de fundo motivacional e edificante. Inicie o processo de criação usando os Modelos e cenas da HeyGen, simplificando o desenvolvimento de mensagens de segurança impactantes para um ambiente de compartilhamento online.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação de Segurança

Crie facilmente vídeos de orientação de segurança impactantes para sua equipe usando avatares de AI e modelos personalizáveis, garantindo comunicação clara e envolvente.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro
Selecione de uma biblioteca de "modelos de vídeo" profissionais para começar rapidamente sua orientação de segurança, ou cole seu roteiro para gerar automaticamente cenas. Isso ajuda você a criar "vídeos de treinamento de segurança" de forma eficiente.
2
Step 2
Adicione Avatares de AI e Roteirize Sua Mensagem
Dê vida às suas mensagens de segurança selecionando um "avatar de AI" para apresentar seu conteúdo. Basta inserir seu roteiro, e nossa tecnologia de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" animará seu apresentador.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhore a Acessibilidade
Personalize seu vídeo com "controles de branding", como o logotipo e as cores da sua empresa. Garanta que suas informações críticas sejam acessíveis a todos adicionando "legendas ocultas" para uma compreensão clara.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Segurança
Uma vez finalizado, "exporte e compartilhe" seus "vídeos de segurança no local de trabalho" de alta qualidade em vários formatos. Integre-os facilmente ao seu sistema de gestão de aprendizagem (integração com LMS) para a integração de funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Segurança

Esclareça protocolos e regulamentos de segurança complexos por meio de vídeos de AI fáceis de entender, tornando informações essenciais mais acessíveis e acionáveis.

Como a HeyGen pode melhorar a criatividade e o engajamento dos meus vídeos de orientação de segurança?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de orientação de segurança envolventes usando avatares de AI personalizáveis e uma biblioteca de modelos de vídeo. Você pode facilmente adaptar o conteúdo às suas necessidades específicas, tornando seu treinamento de segurança mais interativo e memorável para os funcionários.

Quais recursos a HeyGen oferece para distribuição eficaz e acessibilidade de vídeos de treinamento de segurança?

A HeyGen permite que você gere vídeos de segurança no local de trabalho com narrações multilíngues e legendas ocultas, garantindo acessibilidade para forças de trabalho diversas. Exporte e compartilhe facilmente seus vídeos de treinamento de segurança finalizados em várias plataformas, incluindo integração com LMS para uma integração de funcionários sem problemas.

Posso criar rapidamente vídeos profissionais de orientação de segurança usando a HeyGen sem experiência extensa em edição de vídeo?

Absolutamente. A HeyGen é um criador de vídeos de orientação de segurança online impulsionado por AI, projetado para simplicidade. Você pode transformar roteiros de texto em vídeos profissionais com avatares de AI e narrações, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

Como os avatares de AI na HeyGen melhoram a eficácia dos vídeos de segurança no local de trabalho?

Os avatares de AI na HeyGen fornecem um apresentador consistente e dinâmico para seus vídeos de segurança no local de trabalho, aumentando o engajamento do espectador. Eles transmitem informações de forma clara e profissional, tornando diretrizes de segurança complexas mais fáceis de entender e reter para seu público.

