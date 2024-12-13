Poderoso Gerador de Vídeos de Orientação de Segurança com AI

Crie vídeos de segurança profissionais sem esforço com avatares de AI para treinamentos envolventes e simplificados.

Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para novos funcionários de uma planta de manufatura, servindo como um vídeo inicial de orientação de segurança, enfatizando EPIs críticos e protocolos imediatos. O estilo visual deve ser claro e direto, apresentando um avatar masculino confiante explicando cada etapa com áudio claro e profissional. Utilize os avatares de AI da HeyGen para dar vida ao apresentador sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de segurança no trabalho de 45 segundos voltado para membros da equipe existentes para uma atualização trimestral, destacando perigos comuns e sua prevenção em um ambiente de escritório. Empregue um estilo visual moderno e limpo com gráficos animados e uma narração feminina calma e informativa. Utilize os extensos Templates & cenas da HeyGen para agilizar a criação deste conteúdo envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de resposta a emergências de 60 segundos para todos os funcionários, demonstrando as ações precisas a serem tomadas durante um exercício de evacuação por incêndio. O estilo visual deve ser urgente e baseado em cenários, usando texto na tela para reforçar as etapas principais, acompanhado por uma narração autoritária gerada através das capacidades avançadas de geração de Voz da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 30 segundos de treinamento em conformidade direcionado a uma força de trabalho internacional, destacando uma recente atualização de política sobre privacidade de dados. O estilo visual e de áudio deve ser claro, universalmente compreensível e profissional, usando tons neutros. Garanta máxima acessibilidade incorporando o recurso automático de Legendas/captions da HeyGen para suporte multilíngue.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Orientação de Segurança

Simplifique seu treinamento de segurança com um Gerador de Vídeos de Treinamento de Segurança com AI. Crie rapidamente vídeos de segurança no trabalho profissionais e envolventes que informam e protegem sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seus protocolos de segurança e informações no gerador. Nossa plataforma de geração de vídeos AI transformará seu texto em um roteiro visual com facilidade.
2
Step 2
Selecione Avatares de AI
Escolha entre uma variedade de avatares de AI para apresentar seus vídeos de treinamento de segurança, proporcionando um apresentador consistente e envolvente para seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Legendas
Gere e integre automaticamente legendas/captions em seus vídeos de segurança. Isso garante acessibilidade e clareza para todos os espectadores com legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte & Compartilhe
Exporte facilmente seus vídeos de segurança no trabalho finalizados em vários formatos e proporções para distribuição perfeita à sua força de trabalho, ou integre com um LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Protocolos de Segurança Complexos

.

Esclareça procedimentos de segurança complexos e treinamento de resposta a emergências com visuais claros e conteúdo gerado por AI, tornando o aprendizado mais eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de segurança envolventes?

A plataforma de geração de vídeos AI da HeyGen permite que você produza vídeos criativos de segurança de forma eficiente. Utilize vários modelos de vídeo, personalize o conteúdo de treinamento com avatares de AI e adicione narrações e legendas envolventes para tornar seus vídeos de segurança no trabalho mais impactantes.

O que torna a HeyGen um gerador eficiente de vídeos de treinamento de segurança com AI?

A HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos de treinamento de segurança, desde a elaboração do roteiro até a adição de legendas. Sua interface amigável e biblioteca de mídia abrangente ajudam os profissionais a criar vídeos de segurança profissionais rapidamente.

Os avatares de AI da HeyGen podem melhorar minhas necessidades de gerador de vídeos de orientação de segurança?

Absolutamente, os avatares de AI realistas da HeyGen dão vida ao conteúdo do seu gerador de vídeos de orientação de segurança, tornando os protocolos de segurança mais relacionáveis. Você também pode traduzir vídeos de treinamento de segurança para vários idiomas, garantindo que sua mensagem alcance efetivamente uma força de trabalho diversificada.

Como a HeyGen apoia a distribuição e acessibilidade de vídeos de segurança no trabalho?

A HeyGen permite que você exporte e compartilhe facilmente seus vídeos de segurança no trabalho finalizados em vários formatos e proporções adequados para diferentes plataformas. Com legendas automáticas e a capacidade de atualizar materiais de treinamento, a HeyGen garante que seu treinamento de segurança seja acessível e atual.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo