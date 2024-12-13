Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos sobre segurança no trabalho, destinado a novos contratados em um ambiente corporativo, destacando protocolos essenciais de emergência. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando avatares de IA em ambientes de escritório realistas, complementados por um tom de áudio tranquilizador e calmo. Aproveite o recurso de avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações de forma clara e consistente em todos os módulos de treinamento.

