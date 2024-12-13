Criador de Vídeos de Segurança: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes

Produza rapidamente vídeos de treinamento de segurança profissionais que melhoram o engajamento, utilizando nossa vasta biblioteca de modelos e cenas personalizáveis.

Crie um vídeo de integração de segurança para novos funcionários com duração de 1 minuto, abordando protocolos essenciais de segurança no local de trabalho. Use um estilo visual e de áudio profissional e acolhedor, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente seu manual de treinamento em conteúdo envolvente. Este vídeo de treinamento de segurança visa garantir uma compreensão abrangente desde o primeiro dia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para membros da equipe em geral e profissionais de segurança, desenvolva um vídeo curto de segurança de 90 segundos que explique claramente procedimentos críticos de emergência, como o uso de extintores de incêndio. O vídeo deve adotar um estilo instrucional claro e passo a passo com visuais nítidos, utilizando ao máximo o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para recursos visuais de segurança impactantes, garantindo que todas as etapas vitais sejam visualmente claras.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo de treinamento de conformidade informativo e envolvente de 2 minutos para trabalhadores de escritório, focando especificamente na conscientização sobre segurança cibernética. Apresente o conteúdo com um estilo visual moderno e animado e uma voz autoritária e clara, utilizando a geração de narração da HeyGen para transmitir informações cruciais de forma eficaz e garantir um treinamento abrangente em segurança cibernética.
Prompt de Exemplo 3
Pesquisadores e estudantes se beneficiarão de um vídeo conciso de segurança em laboratório de 45 segundos destacando diretrizes e precauções chave. Empregue um estilo dinâmico e visualmente orientado com transições rápidas e sobreposições de texto claras, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente. Esta ferramenta de criação de vídeos de segurança ajuda a criar vídeos curtos de segurança que são facilmente digeríveis e memoráveis.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Segurança

Crie vídeos de treinamento de segurança envolventes e eficazes com facilidade, aproveitando IA e ferramentas de design intuitivas para garantir que sua equipe esteja bem informada e segura.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Inicie seu guia de segurança selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo pré-desenhados (Modelos & cenas) voltados para treinamento, proporcionando um ponto de partida rápido e eficaz.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo adicionando avatares de IA realistas (Avatares de IA) para representar treinadores ou cenários, e adapte-o ainda mais com os elementos específicos da sua marca.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente
Melhore a clareza com narrações de IA de som natural (Geração de narração) em vários idiomas para transmitir sua mensagem de segurança de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu vídeo guia de segurança e exporte-o no formato e proporção de aspecto desejados (Redimensionamento de proporção de aspecto & exportações), pronto para distribuição em suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

.

Transforme facilmente diretrizes de segurança complexas e procedimentos técnicos em conteúdo de vídeo de IA claro e compreensível para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de segurança?

A HeyGen utiliza IA para transformar roteiros em vídeos de treinamento de segurança profissionais, atuando como um avançado criador de vídeos de segurança. Você pode utilizar a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiros e integrar avatares de IA para produzir rapidamente conteúdo envolvente e informativo para a segurança no local de trabalho.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos de segurança?

A HeyGen oferece ampla personalização para adaptar seus vídeos de segurança. Você pode modificar modelos de vídeo, adicionar o logotipo e as cores da sua marca com controles de branding, incorporar recursos visuais de segurança da biblioteca de mídia e escolher entre vários designs de títulos e animações de texto dinâmicas.

O editor de vídeo da HeyGen é fácil de usar para criar protocolos de segurança complexos?

Sim, a HeyGen possui uma interface fácil de usar com um editor de arrastar e soltar, tornando simples a criação de vídeos de segurança detalhados, mesmo para protocolos de segurança complexos. Também suporta a integração perfeita de narrações e legendas/legendas para melhorar a acessibilidade e a compreensão.

Posso exportar e distribuir facilmente meus vídeos de segurança criados com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen permite a exportação direta de seus vídeos de segurança finalizados em formatos comuns como MP4, prontos para várias plataformas de distribuição de vídeo. Você também pode ajustar o redimensionamento da proporção de aspecto para garantir a visualização ideal em qualquer dispositivo ou canal.

