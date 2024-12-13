Criador de Vídeos de Orientação de Segurança: Crie Treinamentos Impactantes

Crie conteúdo envolvente de conscientização sobre segurança para aumentar a conformidade. Nosso criador de vídeos de orientação de segurança usa avatares de IA para vídeos de treinamento envolventes e sem complicações.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de resposta a emergências de 60 segundos para grupos comunitários sobre como realizar RCP básica em adultos. Use um estilo visual tranquilizador e passo a passo com demonstrações claras, geradas via Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, garantindo que legendas/captions sejam incluídas para total acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de orientação de segurança de 30 segundos para trabalhadores industriais detalhando o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) ao manusear produtos químicos, enfatizando a conformidade com as normas de segurança. A abordagem visual deve ser direta e concisa, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para uma criação eficiente, com uma narração séria e autoritária.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de segurança de 50 segundos para proprietários de casas e famílias ilustrando perigos elétricos comuns no lar, como tomadas sobrecarregadas e fios desgastados, para promover a conscientização sobre segurança. O estilo visual deve ser brilhante e relacionável, incorporando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para mostrar cenários realistas, aprimorado por uma narrativa calorosa e acessível entregue por um avatar de IA.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Orientação de Segurança

Produza rapidamente vídeos profissionais e envolventes de orientação de segurança para conscientização e conformidade no ambiente de trabalho usando tecnologia avançada de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece selecionando entre uma variedade de "Modelos de Vídeos de Segurança" profissionalmente projetados ou insira seu próprio roteiro. Isso fornece uma estrutura fundamental para seu projeto de vídeo de orientação de segurança usando nossos "Modelos e cenas".
2
Step 2
Escolha um Apresentador Avatar de IA
Selecione um "avatar de IA" de nossa galeria diversificada para transmitir sua mensagem de segurança de forma eficaz. Esses apresentadores realistas aumentam o engajamento para seus vídeos críticos de treinamento de segurança.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Visuais
Personalize seu vídeo adicionando o logotipo e as cores da sua empresa usando os "Controles de branding (logotipo, cores)". Isso garante que seu "conteúdo envolvente de conscientização sobre segurança" esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua organização.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de segurança esteja completo, gere facilmente seu vídeo final. Use "Redimensionamento de proporção e exportações" para adaptá-lo a várias plataformas, garantindo "Exportar e compartilhar vídeos" sem problemas em toda a sua organização.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Engajamento no Treinamento de Segurança

Aumente a participação dos alunos e a retenção de informações em sessões de treinamento de segurança por meio de vídeos dinâmicos e interativos gerados por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação de segurança?

A HeyGen atua como um Criador de Vídeos de IA para Conscientização sobre Segurança, simplificando o processo de produção de vídeos de treinamento de segurança de alta qualidade com avatares de IA e tecnologia de Texto-para-vídeo. Isso permite que as empresas criem de forma eficiente conteúdo envolvente de conscientização sobre segurança para o ambiente de trabalho.

Posso usar modelos para criar vídeos de segurança rapidamente com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de Modelos de Vídeos de Segurança para ajudá-lo a criar rapidamente vídeos de segurança para diversas necessidades, desde conformidade até vídeos de treinamento de resposta a emergências. Nosso editor de vídeo online capacita os usuários a personalizar e produzir conteúdo profissional com facilidade.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de treinamento de segurança?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e robustas capacidades de Texto-para-vídeo para produzir vídeos dinâmicos de treinamento de segurança. Além disso, com suporte multilíngue, você pode garantir que o conteúdo do seu criador de vídeos de orientação de segurança alcance de forma eficaz um público global diversificado.

Como a HeyGen garante que meus vídeos de segurança estejam alinhados com minha marca e sejam facilmente compartilhados?

A HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores em todos os seus vídeos de segurança. Uma vez concluído, você pode Exportar e compartilhar vídeos facilmente em várias plataformas, mantendo a consistência em suas comunicações de segurança no ambiente de trabalho.

