Crie um vídeo de 60 segundos destinado a novos contratados em uma fábrica, ilustrando procedimentos essenciais de "vídeos de segurança no trabalho", como operação de máquinas e saídas de emergência. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando passeios realistas pelas instalações, complementados por uma narração clara, autoritária, mas amigável. Utilize os "avatares de IA" da HeyGen para apresentar as informações, garantindo consistência e um toque humano ao longo do treinamento.

