Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de atualização conciso de 30 segundos para a equipe existente, demonstrando o procedimento correto para o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apresentando visuais dinâmicos e passo a passo a partir de modelos e cenas pré-desenhados, complementados por música de fundo animada e informações essenciais transmitidas por meio de legendas proeminentes para reforçar a conformidade regulatória e as melhores práticas para vídeos de conformidade de segurança.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a todos os níveis de funcionários, desmistificando mitos comuns de segurança e apresentando informações factuais sobre saídas de emergência, adotando uma abordagem visual envolvente e ligeiramente humorística com todas as explicações entregues de forma experta via texto-para-vídeo a partir de roteiro, destacando a eficiência de um gerador de vídeo de IA como um poderoso gerador de vídeos de conformidade de segurança.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 45 segundos especificamente para Profissionais de RH & L&D, mostrando o processo simplificado de geração de vídeos de treinamento de segurança, empregando um estilo visual profissional e limpo com um narrador confiante, aprimorado por diversos visuais de estoque da biblioteca de mídia/suporte de estoque, ilustrando como é fácil personalizar o conteúdo usando vários modelos de treinamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Conformidade de Segurança

Produza rapidamente vídeos de conformidade de segurança profissionais e envolventes com avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, garantindo que sua equipe esteja sempre informada e atualizada.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Treinamento de Segurança
Insira seu texto de conformidade existente em nosso gerador de vídeo de IA. Nossa função de texto-para-vídeo prepara instantaneamente seu conteúdo para entrega visual, transformando roteiros em cenas dinâmicas.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA profissionais e modelos para representar seus vídeos de conformidade de segurança de forma eficaz e envolver seu público com um toque humano.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais
Personalize seus vídeos de conformidade de segurança com o logotipo, cores e outros controles de branding da sua empresa para manter uma aparência consistente e profissional alinhada com sua identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Completo
Gere e baixe seus vídeos de treinamento de alta qualidade. Nossa plataforma suporta várias opções de redimensionamento de proporção de aspecto para integração perfeita em qualquer sistema ou plataforma de gerenciamento de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Conformidade Complexa

Transforme regulamentos de segurança complexos e procedimentos de conformidade em conteúdo de vídeo gerado por IA claro e digerível para melhor compreensão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de conformidade de segurança?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de conformidade de segurança envolventes usando avatares de IA avançados e conversão de texto-para-vídeo, garantindo que suas mensagens cruciais de conformidade regulatória sejam entregues de forma eficaz. Essa abordagem ajuda a transformar vídeos de treinamento de segurança padrão em conteúdo dinâmico e impactante.

O HeyGen suporta personalização de marca para vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus vídeos de treinamento, incluindo vídeos de conformidade de segurança, para manter a consistência visual. Isso garante que seu conteúdo de treinamento de segurança seja exclusivamente seu e esteja alinhado com sua identidade corporativa.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para treinamento?

O HeyGen aproveita a tecnologia de IA de ponta para simplificar a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade, incluindo vídeos de treinamento de segurança abrangentes. Sua capacidade intuitiva de conversão de texto-para-vídeo e diversos modelos de treinamento economizam tempo e esforço significativos para Profissionais de RH & L&D.

O HeyGen pode criar vídeos de treinamento de segurança com avatares de IA diversos e suporte multilíngue?

Absolutamente, o HeyGen permite que você escolha entre uma ampla gama de avatares de IA realistas e oferece suporte à geração de narração multilíngue e legendas, tornando seus vídeos de conformidade de segurança acessíveis e envolventes para uma força de trabalho global diversificada. Essa capacidade é ideal para a integração de funcionários em diferentes regiões.

