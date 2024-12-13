Com o HeyGen, você pode criar uma ampla gama de vídeos de conformidade de segurança, desde explicações de diretrizes da OSHA e treinamento de resposta a emergências até conscientização geral sobre segurança no local de trabalho. Nossa plataforma suporta a criação de módulos de aprendizado eficazes, completos com avatares de IA e legendas multilíngues, ideal para equipes diversas.