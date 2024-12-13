Sim, a HeyGen permite ampla personalização com vários modelos personalizáveis e controles de marca para alinhar seus vídeos de lista de verificação de segurança com a identidade específica de sua organização. Você pode selecionar entre diversos avatares de AI e cenários, garantindo que o conteúdo do criador de listas de verificação online seja visualmente consistente e adaptado para um treinamento eficaz dos funcionários.