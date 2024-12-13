Crie um vídeo de campanha de segurança de 45 segundos com foco em configurações ergonômicas de mesas de trabalho para funcionários de escritório, utilizando o poder de um criador de vídeos de segurança para transmitir informações impactantes. Este vídeo profissional de segurança deve apresentar um avatar de IA demonstrando claramente posturas corretas e uso de equipamentos com uma estética visual limpa, moderna e uma narração tranquilizadora e clara. Os avatares de IA da HeyGen podem dar vida a essa mensagem importante de forma eficaz.

Gerar Vídeo