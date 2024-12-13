Sim, a HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos de campanha de segurança eficiente, oferecendo criação de conteúdo de vídeo impulsionada por IA com recursos como geração de roteiro e ferramentas intuitivas de edição de vídeo. Isso permite que os usuários produzam vídeos de campanha de segurança de alta qualidade com notável rapidez.