Criador de Vídeos de Anúncio de Segurança para PSAs Instantâneos

Transforme roteiros em vídeos de segurança impactantes instantaneamente com recursos poderosos de texto para vídeo para comunicação clara e concisa.

393/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos de utilidade pública projetado para pais e crianças pequenas, focando na conscientização essencial sobre segurança online. Utilize um estilo visual animado e amigável com cores vibrantes e efeitos sonoros lúdicos, apresentando uma voz animada para tornar o conteúdo acessível e memorável, aproveitando os "Templates & scenes" da HeyGen para montagem rápida.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de segurança impactante de 60 segundos voltado para todos os motoristas habilitados, destacando os perigos da direção distraída. A estética visual deve ser séria e realista, usando imagens sutis e provocativas, acompanhadas por uma narração envolvente e empática gerada a partir de um roteiro detalhado usando a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo prático de treinamento de segurança de 40 segundos para proprietários e inquilinos, oferecendo instruções claras sobre medidas críticas de segurança doméstica, como manutenção de detectores de monóxido de carbono e uso de extintores de incêndio. Apresente isso com um estilo visual limpo e instrutivo que prioriza a clareza, utilizando as "Legendas" da HeyGen para maior acessibilidade, juntamente com uma narração clara e direta.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio de Segurança

Crie vídeos de segurança impactantes e PSAs sem esforço. Transforme texto em visuais envolventes com IA, prontos para compartilhar informações importantes e aumentar a conscientização sobre segurança.

1
Step 1
Selecione Sua Base
Comece com um modelo de vídeo profissionalmente projetado ou utilize nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para converter sua mensagem de segurança em conteúdo visual.
2
Step 2
Adicione Visuais e Voz
Dê vida ao seu anúncio de segurança incorporando diversos avatares de IA e narrações personalizadas. Enriqueça sua cena com elementos da biblioteca de mídia.
3
Step 3
Aplique Branding e Acessibilidade
Personalize sua mensagem com controles robustos de Branding (logotipo, cores) e garanta o máximo alcance com legendas geradas automaticamente.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Revise seu vídeo de segurança finalizado e exporte-o facilmente usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adequar-se a várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios de Segurança Rápidos

.

Gere rapidamente vídeos curtos de anúncio de segurança impactantes e clipes para rápida disseminação em várias plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes de conscientização sobre segurança?

A HeyGen capacita você a produzir rapidamente vídeos envolventes de conscientização sobre segurança usando uma ampla seleção de modelos de vídeo. Você pode personalizar esses modelos com elementos da sua marca e apresentar mensagens claras de forma eficaz, melhorando a retenção do público.

Qual é o papel dos avatares de IA nos vídeos de treinamento de segurança da HeyGen?

Os avatares de IA realistas da HeyGen dão vida aos seus vídeos de treinamento de segurança, transmitindo informações com profissionalismo consistente. Basta inserir seu roteiro para geração de texto para vídeo e narração, economizando tempo significativo de produção.

Posso personalizar o criador de vídeos de utilidade pública da HeyGen para corresponder à marca da nossa empresa?

Absolutamente, o criador de vídeos de utilidade pública da HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles robustos de branding. Incorpore facilmente seu logotipo, cores corporativas e elementos visuais específicos para garantir que seus anúncios de segurança estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua organização.

Como a HeyGen garante acessibilidade para vídeos de segurança através de recursos como legendas?

A HeyGen prioriza a comunicação clara para todos os espectadores gerando automaticamente legendas para seus vídeos de segurança. Este recurso essencial melhora a acessibilidade e a compreensão, garantindo que informações críticas alcancem um público mais amplo de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo